Gmunden: Genussvolles Salzkammergut-Erlebnis

Sushi trifft auf Sisi. Gmunden und das stilvolle Boutique-Hotel „Zum Goldenen Hirschen“ sind der perfekte Ausgangspunkt für ein Wochenende am Traunsee zwischen Kunst, Natur und Kulinarik.

Zimmer mit freistehender Badewanne © Christoph J. Heinzel ouline pictures

Zur Sommerfrische im Salzkammergut gehört der Schnürlregen – man muss sich nur darauf einstellen. Eigentlich hatten wir große Pläne für den Weekender im Salzkammergut – diese reichten vom Sonnenbad am Traunsee über den Baumwipfelpfad am Grünberg bis zum Gipfelerlebnis auf der Katrin. All die Ausflüge fielen buchstäblich „ins Wasser“.

Golden Loft: Ein Refugium im Dachgeschoß © Hotel zum Goldenen Hirschen

Obwohl wir für unseren Aufenthalt eines der Golden Lofts (Deluxe-Suite 55 bis 60 m2) im entzückenden Boutique-Hotel „Zum Goldenen Hirschen“ – ein Refugium für Kunst-Aficiandos – gewählt hatten, wollten wir die drei Urlaubstage nicht nur auf der gemütlichen Couch vor dem Fernseher oder mit einem Buch in der Hand verbringen.

Erwin Wurm Skulpturen vor der Kaiservilla in Bad Ischl © Stelzmüller

Erwin Wurms Gurkerl und Extrawurst im Kaiserpark © Stelzmüller

Kunstspaziergang in Bad Ischl mit mit süßem Finale

Kaiserpark. Ein bisschen hatte der Wettergott Erbarmen und legte ein paar Regenpausen ein, so dass man zumindest in das ca. 35 km entfernte Bad Ischl fahren konnte, um im Kaiserpark das skulpturale Werk des österreichischen Künstlers Erwin Wurm aus den vergangen drei Jahrzehnten u. a. Fat Mini, Big Kastenmann oder Fat House zu bewundern (bis 26. Oktober). Wurm bringt Architektur, Mode und Konsumkultur auf den Punkt – Butterbrot, Extrawurst & Essiggurkerl inklusive. Besonders witzig: In den ehemaligen Stallungen kann man Wurms One Minute Sculptures selbst nachstellen– perfekt für kreative Instagram-Posts! Als der Wind auffrischt und dunkle Wolken aufziehen, lassen wir den Ausflug bei Torte und Melange in der legendären Konditorei Zauner ausklingen.

Haubenkoch Christoph Parker mit Sushi-Meister Christos. © Zum Goldenen Hirschen

Hirschenstube: Modern und doch traditionell © Zum Goldenen Hirschen

Boutique-Flair, heiße Sauna, und Sushi mit heimischem Fisch

Relaxen & Alpin Sushi. Das denkmalgeschützte Haus von 1624 wurde 2022 mit Feingefühl zum Boutiquehotel mit 21 kunstvoll gestalteten Zimmern umgebaut – jedes davon eine charmante Hommage an Österreichs Glanzzeiten: mit Vollholzböden, Antiquitäten, modernen Gemälden und smarter Technik (Türcode inklusive). Da der Hochsommer mit herbstlichen Temperaturen aufwartete und der Traunsee nicht gerade zum Schwimmen einlud, flüchteten wir in die Sauna – die darf man hier benutzen, wann immer einem der Sinn danach steht, denn man kann sie selbst einschalten.

Alpin-Sushi by Parzer mit Unagi Aal und Kärntner Lax'n. © Stelzmüller

Nach einem Aufguss ruft die Hirschenstube mit ihrem Sommer Pop-up unter dem Motto: „Japanisch – Alpine Küche“. Gastgeber und 2-Haubenkoch Christoph Parzer und sein Team verwöhnen ihre Gäste mit köstlichen kreativen Sushi-Variationen vonheimischen Fischen – am besten man teilt alles, so kann man sich durch die Karte kosten! Unbedingt probieren sollte man die Nigri von der Gebirgsgarnele und vom Unagi Aal. Zart präsentieren sich die Sashimi von Bachsaibling, Kärntner Lax‘n und Lachsforelle. Das Highlight der Alpin Sushi sind die drei Signature Rolls, wie „surf & turf“ mit Garnele im Tempurateig, Beef Tatare und Avocado, oder „sommer“ mit geflämmtem Saibling, Trüffel und Gurke. Wer lieber ein 4-, 5- oder 6-Gang-Menü genießen möchte, sollte Parzers Gourmetküche, die im Guide Michelin erwähnt ist, probieren und ein AURUMmenü wählen. Dafür zaubert der Haubenkoch Köstlichkeiten mit Stör, Kabeljau, Hummer und Wachtel.

Die idyllisch gelegenen Langbathseen lassen sich auch bei Regen umrunden. © Stelzmüller

Vom Rundweg Langbath-Seen in die Gmundner Keramikfabrik

Kurzwanderung. Nach dem Sushi-Marathon war Bewegung angesagt – doch einsetzender Schnürlregen verkürzt die Wanderung um die idyllischen Langbathseen bei Ebensee. Also wieder Plan B: Indoor-Programm! In der Gmundner Keramikfabrik warten nicht nur klassische Designs und moderne Stücke – auch Erwin Wurms skurrile Skulpturenserie „Bad People“ sorgt für ein unerwartetes Kunstfinale.

Auf einen Blick

Top-Hotel

■ ZUM GOLDENEN HIRSCHEN, Gmunden. Charmantes Boutique-Hotel mit 21 individuell eingerichteten Zimmern und Suiten. Sauna, Fitnessraum und eine spektakuläre Dachterrasse mit Daybeds zum Relaxen. Gastgeber und 2-Haubenkoch Christoph Parzer und sein Team verwöhnen in der Hirschenstube mit Gourmetküche. 1 N für 2 Per. im Urban Room ab 259 Euro inkl. Frühstück.

http://hirschengmunden.at

Gleich mal reinschauen!