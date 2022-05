Die Wiener Alpen in Niederösterreich setzen mit dem Pilotprojekt „Mobile Welterbe-Region“ neue Maßstäbe rund um ein führendes Zukunftsthema.

Erhöhte Investitionen in das öffentliche Verkehrsnetz sorgen in dieser aufstrebenden Tourismusregion für ein intaktes ökologisches und soziales Gesamtbild. Für die erste und letzte Meile von der Unterkunft zu den kulturellen Highlights sowie Wanderausgangspunkten gibt es nun ein attraktives Angebot. Die Frequenzen der VOR-Linien wurden verdichtet und durch individuell buchbare Shuttles ergänzt, um den Gästen eine komfortable An- und Abreise zu ermöglichen. „Hier wurde mit dem Pilotprojekt ‚Mobile Welterbe-Region‘ ein Angebot geschaffen, das den Gästen und den Gastgebern in der Region einen echten Mehrwert bietet. Diese neuen Maßnahmen tragen dazu bei, dass die regionale Bevölkerung sowie die Urlaubs- und Ausflugsgäste die Weltkulturerbe-Region Semmering-Rax bestmöglich autofrei genießen können“, sagt Niederösterreichs Tourismuslandesrat Jochen Danninger.

© NLK Filzwieser ×

Mehr individuelle Mobilität, weniger Verkehr

Zu den neuen Mobilitätsmaßnahmen zählen ein bedarfsorientiertes Kultur- und Wander-Shuttle sowie eine verstärkte Frequenz bei bestehenden VOR-Linien (341 und 342), die durch das Höllental und auf das Preiner Gscheid führen. Durch das verringerte Verkehrsaufkommen werden zukünftig die Lärmbelastung gesenkt und die Luftverschmutzung reduziert. Das neue Projekt sorgt zudem für eine deutliche Entspannung der Parkraum-Situation in der Region. Die individuell buchbaren Shuttles lassen sich via App oder direkt in der Unterkunft buchen und bringen die Gäste vom Hotel aus zu Wanderausgangspunkten, Ausflugszielen oder Kulturveranstaltungen wie den „Festspielen Reichenau“, dem Festival „mo zart“ in Gloggnitz und dem „Kultur.Sommer.Semmering“. Im Detail: Die individuell buchbaren Shuttles sind von Mittwoch bis Sonntag auf der Strecke zwischen Reichenau, Payerbach, Breitenstein und Semmering unterwegs. Es gelten die regulären VOR-Tarife mit lediglich einem Komfortaufschlag von zwei Euro pro Fahrt.

Gemeinsam in die Mobilitätszukunft

Die Zukunft der Mobilität liegt in der Weltkulturerbe-Region Semmering-Rax im Hier und Jetzt. „Mit dem Ausbau unseres öffentlichen Verkehrsnetzes kommen wir unserem Ziel, weg von einer autozentrierten Region, einen großen Schritt näher“, sagt Mariella Klement-Kapeller, Geschäftsführerin der Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH und ergänzt: „Das Projekt ‚Mobile Welterbe-Region‘ steht für Fortschritt und zeichnet sich durch einen großen Zusammenhalt in der Region aus. Ein einzigartiges Netzwerk aus verschiedensten Akteur:innen dient als Grundlage für eine nachhaltige Weiterentwicklung der Wiener Alpen in Niederösterreich.“

© Wiener Alpen in Niederösterreich ×

Mehr Informationen zum Shuttle-Service unter: www.semmering-rax.com/shuttle

Mehr Informationen zur Mobilitäts-App unter: www.wegfinder.at

Mehr Informationen zu den Wiener Alpen in Niederösterreich unter: www.wieneralpen.at