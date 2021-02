Marsha-Ann Donaldson Brown, die Romantik-Expertin von Sandals Resorts gibt hilfreiche Ratschläge für einen unvergesslichen Valentingstag zuhause!

Der Lockdown in den eigenen vier Wänden mag anfangs noch romantisch und gemütlich geklungen haben. Mittlerweile stoßen aber selbst die romantischten Menschen an ihre Grenzen. Es war eine sehr schwierige Zeit und mit dem bevorstehenden Valentinstag sieht es nicht so aus, als ob die Corona-Regelungen einen romantischen Ausflug oder ein Candlelight-Dinner im Lieblingsrestaurant zulassen würden. Trotzdem muss das nicht bedeutet, dass die Romantik diesen Februar auf der Strecke bleiben muss.

Marsha-Ann Donaldson Brown ist eine anerkannte Expertin, wenn es um Romantik geht: Als Director of Romance & Weddings bei der Luxusresort-Marke Sandals ist es ihre Aufgabe, diese unvergleichlich warmen und kuscheligen Gefühle bei Paaren zu erzeugen, die die Hotels für ihre Hochzeit, Flitterwochen oder einen regulären Urlaub besuchen. „Unsere Resorts sind speziell für Paare konzipiert, mit dem Ziel, rund um die Uhr das beste romantische Erlebnis zu bieten.“ Und während die Leute dieses Jahr vielleicht nicht in der Lage sind, zum Valentinstag zu verreisen oder sogar ihre Wohnung zu verlassen, gibt es mehrere Möglichkeiten, dieses Erlebnis zu Hause nachzustellen.

Wie Sie das Beste aus ihrem Valentinstag 2021 machen:

1. Machen Sie den Tag zu Ihrem Tag - ohne Ablenkungen

„Wenn es um Romantik geht, ist es eins unserer Hauptziele, jegliche Ablenkungen für unsere Gäste zu eliminieren. Je mehr sie sich aufeinander konzentrieren können, desto mehr können sie das Gefühl von Liebe und Zweisamkeit genießen“, sagt Marsha-Ann. Das bedeutet für den Valentinstag, dass Vorbereitung und Engagement der Schlüssel sind: Wenn Sie kochen, bereiten Sie alles einen Tag vorab vor, schalten Sie Ihre Telefone aus und vereinbaren Sie, was Sie tun wollen. Denken Sie daran: Überraschungen können zwar manchmal romantisch sein, es ist aber besser, den Tag gemeinsam zu planen und die Vorfreude zu steigern.

2. Tun Sie etwas, was Sie noch nie (oder schon lange nicht mehr) getan haben

Der Valentinstag ist ein Tag für außergewöhnliche Romantik. Marsha-Ann: „Die vergangenen Monate haben viele Menschen in eine Routine geführt, aus der es schwer ist, auszubrechen. Aber genau das ist es, was viele Paare gerade jetzt brauchen. Entweder indem sie etwas tun, was sie schon lange nicht mehr gemacht haben, oder indem sie ganz neue Erfahrungen ausprobieren. Wann haben Sie das letzte Mal gemeinsam im Bett gefrühstückt? Oder im Wohnzimmer zu Ihrem Hochzeitslied langsam getanzt? Haben Sie schon einmal Paar-Yoga oder eine Paar-Massage ausprobiert? Die Möglichkeiten sind endlos, auch während des Lockdowns."

3. Sorgen Sie für die richtige Atmosphäre

„Atmosphäre ist entscheidend! Ein großer Teil unserer Arbeit geht in die Details des Aufbaus, der Dekoration und der Schaffung der richtigen Stimmung für den richtigen Anlass“, erklärt Marsha-Ann. Das bedeutet Kerzenlicht, romantische Musik und etwas Aufräumen vorab. Dennoch ist es wichtig, dass man es nicht übertreibt. Man sollte nicht das Gefühl haben, für den Anlass umdekorieren zu müssen - das würde zu Stress führen und wäre kontraproduktiv. „Es sind die kleinen Details, die hier zählen. Manchmal reicht schon die richtige Blume aus dem eigenen Garten oder ein kleines Erinnerungsstück an das erste Date, um dem Raum das richtige Gefühl zu geben.“

4. Seien Sie bereit, Ihre Pläne zu ändern

Planen kann Spaß machen - aber sich an einen Plan zu halten, vielleicht nicht. Oft überlebt selbst der beste Plan den ersten Kontakt mit der Realität nicht. Marsha-Ann hat damit reichlich Erfahrung: „Wir sind es gewohnt, jedes Jahr hunderte von Hochzeiten zu planen und zu organisieren. Und einen wichtigen Rat, den ich geben kann: Passen Sie den Plan an die Stimmung an, nicht umgekehrt. Es wird immer Situationen geben, die sich beim Planen toll anhören. Aber wenn es dann soweit ist, hat man einfach keine Lust - und es ist nichts falsch daran, den Plan dann zu ändern.“ Wenn Sie also geplant haben, zusammen zu kochen, aber dann beide eher Lust haben zu kuscheln, zwingen Sie sich nicht in die Küche - bestellen Sie einfach etwas Ausgefallenes und genießen Sie Ihre Zeit.

5. Gönnen Sie sich eine verwöhnende Auszeit

„Das Wichtigste ist wohl, dass sich der Tag nicht wie eine lästige Pflicht anfühlen darf. Das ist einer der Gründe, warum die Leute ihre Hochzeit von uns organisieren lassen - zu oft haben sich die Paare selbst gestresst, anstatt den Tag genießen zu können“, sagt Marsha-Ann weiter. Setzen Sie sich also nicht zu sehr unter Druck oder haben Sie nicht das Gefühl, ein Vermögen ausgeben zu müssen. Wichtiger ist es, achtsam zu sein und dafür zu sorgen, dass beide die gemeinsame Zeit genießen. Eine Sache, die Marsha-Ann für einen stressfreien Tag empfiehlt: „Stellen Sie ein Sandals Tranquility Soaking Tub for Two-Erlebnis zu Hause nach. Auch wenn Sie wahrscheinlich keinen Butler haben, der das Bad einlässt, verwenden Sie Ihr Lieblings-Schaumbad für den richtigen Duft und das richtige Gefühl, Rosenblüten für die Atmosphäre und eine Champagnerflasche neben der Wanne, um es komplett zu machen."

6. Ziehen Sie sich dem Anlass entsprechend an

Obwohl sich die meisten von uns dank des Lockdowns kaum aus ihrer Loungewear herausbewegen, können besondere Anlässe wie der Valentinstag eine tolle Gelegenheit sein, sich in Schale zu werfen. Und in diesem Jahr können Sie ganz kreativ werden oder sogar ein Thema einbauen, fügt Marsha-Ann hinzu: „Der Vorteil des Lockdowns ist, dass Sie sich wirklich nur für sich selbst und Ihren Partner anziehen und nicht, um jemand anderen zu beeindrucken. Es ist also die perfekte Gelegenheit, mutig oder kreativ zu sein und einfach das zu wählen, was für Sie beide am besten passt."

7. Schaffen Sie Erinnerungen

"Bilder sind ein zentraler Bestandteil jeder romantischen Feier. Egal, ob es sich um Hochzeiten, Verlobungen, Erneuerungen oder Flitterwochen handelt. So sehr es auch unvergessliche Momente sind, hilft es den Menschen anhand von Fotos oder Videos das Gefühl noch einmal zu erleben", sagt Marsha-Ann.

8. Schmieden Sie Pläne

Warum nutzen Sie den Tag nicht, um über Ihre Ziele und Wünsche als Paar zu sprechen und Pläne zu schmieden? „Es muss nicht so ernst sein wie Heiraten oder eine Familie gründen, wenn Sie noch nicht in dieser Phase Ihrer Beziehung sind. Machen Sie eine Reservierung für zwei in Ihrem Lieblingsrestaurant für den Zeitpunkt, an dem Sie vielleicht wieder feiern können. Oder buchen Sie sogar einen romantischen Urlaub für den Valentinstag, Ihren Jahrestag oder einen Geburtstag im Jahr 2022“, schlägt Marsha-Ann vor. „Auf diese Weise haben Sie beide etwas Aufregendes, auf das Sie sich freuen können und zählen die Zeit bis zum gemeinsamen Date herunter.“