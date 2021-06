Urlaub im Übergossenen Alm Resort gewinnen!

Jetzt mitspielen und mit etwas Glück einen Urlaub im 4* Superior Übergossenen Alm Resort im Salzburger Land gewinnen!

Im Übergossene Alm Resort in Dienten am Hochkönig im Salzburger Land hat man sich auch die Frage gestellt, wie man für den Sommer den Urlaub der Gäste noch optimaler gestalten kann. Dazu wurden einige Zimmer renoviert und viele größere und kleinere Stellschrauben im und am Haus neu justiert.

Ein Hauptaugenmerk wurde jedoch auf eine Bereicherung des Bergerlebnisses für den Gast gelegt. So stieß man auf die nahegelegene Lärchalm, die schon seit Jahrzehnten im Familienbesitz ist und ein verwunschenes Dasein fristete. Sie liegt nach nur einer 20-minütigen Wanderung vom Hotel entfernt, ruhig und abgeschieden inmitten der Natur. Jene alte Alm wurde dazu auserkoren, künftig den Hotelgästen ein privates Refugium anzubieten, das in seiner Art wohl einzigartig in der Alpenregion ist.

Kein überbordender Luxus, sondern eine Almhütte, die den Namen Almhütte noch verdient und durch ihre Natürlichkeit besticht, lädt die Gäste zum intensiven Verweilen in luftiger Höhe ein. Selbstverständlich wurde sie gründlich überholt, ihren ursprünglichen Charakter hat dieser Rückzugsort trotz allen Feinschliffs nicht verloren. Eine Übernachtungsmöglichkeit ist allerdings noch nicht vorgesehen.

Gäste des Hauses entspannen auf der Alm GRATIS

Hausgäste des 4-Sterne Superior Übergossene Alm Resorts können dieses Ruheplätzchen quasi als „Auszeit vom Urlaub“ mieten – und zwar gratis!

Die spezielle Alm-Kulinarik in ganz privater Atmosphäre mundet auf der einsamen Hüttenterrasse herzhafter als unten im Tal: Frische Milch vom Biobauern, duftend gebackenes Brot aus eigener Herstellung, Käse- und Wurstspezialitäten vom Nachbarshof oder quellfrisches Wasser aus den Bergen - alles Schmankerl, die ein ausgiebiges Almfrühstück in der sanften Morgensonne oder eine deftige Almjause am Nachmittag hier oben zu einem individuellen Bergerlebnis vereinen.

Luxus am Berg

Wer der Meinung ist, dass die Lärchalm der perfekte Ort für ein Champagnerfrühstück auf der Sonnenterrasse ist, kann sich diesen Luxus selbstverständlich auch hier oben geben. Ein individuelles Grill-Arrangement lässt sich natürlich ebenso problemlos organisieren. Aber diese Extras sind nicht umsonst zu haben und einzeln abzustimmen.

Auf jeden Fall ist die Lärchalm der ideale Platz, um vor oder nach einer Wanderung eine Kleinigkeit zu sich zu nehmen oder den Alltag ganz weit ins Abseits zu rücken.

Sehnsucht nach Almwellness im Sommer? Die Übergossene Alm heißt Sie auf 1.250 Höhenmetern in Dienten in Salzburg Willkommen. Hier erleben Sie Wellnessgenuss pur auf über 11.800 m² Wellnessbereich und können inmitten der traumhaften Natur abschalten und durchatmen. Besonders der Almsee und das beheizte Schwimmbiotop sowie das Außenpool sorgen im Sommer für eine erfrischende Abkühlung. Fernab von der Hektik und dem Trubel des Alltags können Sie auf der Übergossenen Alm neue Kraft schöpfen. Außerdem lädt die ideale Lage zum Wandern im Wandergebiet Hochkönig ein.

Zu gewinnen gibt es drei Übernachtungen inklusive Frühstück, Almjause und Dinner für zwei Personen. Jetzt mitmachen!