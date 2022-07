Kennen Sie El Segundo? Nein? Dann begleiten Sie uns auf einen Abstecher in dieses versteckte Strandjuwel vor den Toren von Los Angeles. Der perfekte Ort für einen Zwischenstopp, oder um ein Reiseabenteuer in Südkalifornien zu beginnen.

Nur wenige Minuten vom Flughafen Los Angeles entfernt liegt El Segundo. Mit seinem freundlichen Kleinstadtcharme bietet es sich für einen gemütlichen Zwischenstopp an, wenn man nur auf der Durchreise ist. Zugleich ist El Segundo durch seine zentrale Lage an der Küste von LA aber auch idealer Startpunkt für die Touren durch Südkalifornien. Von hier kann man am Pacific Coast Highway Richtung Norden starten und eine malerische Fahrt genießen. Und auch die Hotspots von LA wie der Santa Monica Pier, die Universal Studios, Hollywood und Disneyland sind von El Segundo aus einfach zu erreichen.

Overnight-Stop in Los Angeles

Seit Mai 2022 fliegt Austrian Airlines wieder nonstop ab Wien nach Los Angeles, derzeit sechsmal pro Woche. Im Einsatz auf dem etwa 12 ½ Stunden langen Flug ist mit der Boeing 777 das größte Langstreckenflugzeug in der AUA-Flotte. Wer dann beispielsweise von LA aus erst am nächsten Tag weiterreist, der findet in El Segundo den perfekten Ort für eine Zwischenübernachtung.

Viele Hotels, wie etwa das stylisch-gemütliche Aloft, bieten Gratis-Shuttles vom Airport und zurück an. In nur 20 Minuten kommt man damit bequem nach El Segundo.

Das Kleinstadtfeeling erlebt man am besten bei einem ausgedehnten Spaziergang, der nach dem langen Flug wahnsinnig guttut.

Auf dem Weg zum herrlichen Strand kommt man vorbei an trendigen Geschäften, vielen Grünanlagen und an unterschiedlicher Street-Art. Besonders bemerkenswert ist das John Van Hamersveld Mural. Der Künstler hat ein einzigartiges, rundes Wandgemälde zu Ehren der Stadt und lokaler Surflegenden geschaffen. Das Kunstwerk besteht aus 51 farbenfrohen Tafeln, die an einem riesigen Tank befestigt sind.

Den Tag ausklingen lässt man dann beispielsweise beim Dinner im neuen, hippen Tapizon mit Tacos und Margaritas. Oder gleich ums Eck vom Aloft Hotel in der sympathischen Upshift Brewing Company, wo es zahlreiche Craft-Biere zu verkosten gibt.