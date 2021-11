Absagewelle in Österreichs Sportligen

Die vierte Welle der Corona-Pandemie hat im österreichischen Sport zu einigen Absagen am Wochenende geführt.

Im Eishockey wurde die für Freitag geplant gewesene Partie HC Innsbruck gegen Fehervar "aufgrund medizinischer Vorsichtsmaßnahmen verschoben", wie die Liga mitteilte.



Im Frauen-Volleyball musste Erstligist PSVBG Salzburg wegen des coronabedingten Ausfalls von vier Spielerinnen mit der Partie gegen Bisamberg bereits das zweite Spiel absagen.



In der Volleyballliga der Männer wurden die beiden Duelle des VCA Amstetten mit Union Waldviertel aufgrund mehrerer Krankheitsfälle bei den Amstettnern verschoben. Die Spiele waren für Freitag in Zwettl und Sonntag in Amstetten angesetzt.

Im Handball sagte der österreichische Verband die Teilnahme der Mädchenteams an Qualifikationsturnieren kommende Woche ab. Das U20-Team hätte die WM-Qualifikation in Hollabrunn bestritten, die U17/19 hätte in Belgrad um die EM-Teilnahme gespielt.