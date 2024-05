Aus dem Nichts: Hammer-Scheidung bei diesem Golf-Mega-Star

Sie galten als das Traumpaar: Golf-Superstar Rory McIlroy (35) und seine Ehefrau Erica Stoll (36). Jetzt hat ER die Scheidung eingereicht.

Insgesamt waren die beiden sieben Jahre verheiratet. Dass die Ehe jetzt ein jähes Ende findet, konnten sich die Fans niemals vorstellen.

Scheidung eingereicht

Englischen Medien berichten, dass jetzt alles ganz schnell geht. McIlroy soll die Scheidungspapiere am Montag in Palm Beach County in Florida (USA) eingereicht haben. Als Grund heißt es: die Ehe sei „unwiederbringlich gescheitert“.

Gerüchte bestätigt

Das Presseteam des Stars bestätigte die Scheidung. Selbst wollte sich der Golfer aber nicht äußern. Der vierfache Major-Sieger und die Amerikanerin hatten sich 2012 beim Ryder Cup kennengelernt. Ein Paar wurden sie aber erst zwei Jahre später. Vorher war der Nordire mit Tennis-Star Caroline Wozniacki (33) zusammen und sogar verlobt. 2014 trennte sich der Golfer von der Tennis-Beauty und löste die Verlobung völlig überraschend auf. Danach traf er sich mit Stoll.

Traumhochzeit vor sieben Jahren

2017 kam es dann zur Traumhochzeit. 2020 kam Tochter Poppy Kennedy zur Welt. Stoll war oft an der Seite ihres Mannes, wenn der Turniere spielte. Zuletzt beim Masters Par 3 Contest im April.

McIlroy ist Topfavorit

McIlroy will trotz allem bei der PGA Championship 2024 antreten. Das Turnier startet am 16. Juni. Es ist das zweiten Major des Jahres und McIlroy gilt als einer der Topfavoriten. McIlroy ist einer der erfolgreichsten Golfer überhaupt. Schätzungsweise hat er bis bisher bis zu 87 Millionen US-Dollar geschäffelt.