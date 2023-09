Austria zum Siegen verdammt

Kocht die Wiener Austria weiter auf Sparflammen, oder geht den Violetten heute der Knopf wieder auf? In der 2. Cup-Runde muss sich Trainer Michael Wimmer gegen Regionalligist St. Anna am Aigen rehabilitieren. Der Cup-Hit läuft im Free-TV.

Fakt ist: Will die Mannschaft von Trainer Michael Wimmer die angespannte Situation am Verteilerkreis etwas lösen, muss heute (18.30 Uhr, live ORF Sport+ und im Sport24-Liveticker) ein Sieg her. Denn die aktuellen Zahlen sprechen klar gegen Wimmer und sein Trainer-Team. Acht Runden, fünf Punkte, sechs Tore: Das ist die magere Ausbeute in der Bundesliga. So schlecht stand man zuletzt 2006 da.

Wimmer: „Es wartet eine wichtige Woche“

Nach der bitteren Niederlage in Altach haben die Veilchen die aktuelle Situation noch einmal gemeinsam angesprochen. „Wir haben versucht, die Köpfe, die natürlich unten waren, wieder hochzubekommen. Wir wollen diese Woche als neue Chance sehen und werden am Mittwoch alles reinwerfen, um eine Runde weiterzukommen“, erklärt Trainer Wimmer.

St. Anna am Aigen konnte daheim zuletzt zweimal in Folge mit 1:0 gegen Weiz und Wallern/Marienkirchen gewinnen, dazwischen gab es eine klare 0:7-Niederlage bei den LASK Amateuren. Aktuell liegen die Südoststeirer auf dem 10. Platz in der Regionalliga Mitte. „Auf uns wartet eine sehr wichtige Woche und wir nehmen dieses Cupspiel gegen St. Anna auf gar keinen Fall auf die leichte Schulter.“ Die Anreise erfolgte bereits am Dienstag.

Beim Spiel nicht einsatzberechtigt sind Lucas Galvao und Co-Trainer Ahmet Koc nach ihren Platzverweisen in der Liga. Tin Plavotić (Sprunggelenksverletzung) fällt weiterhin aus, daneben fehlen die Langzeitverletzten Ziad El Sheiwi, Marko Raguz und Florian Wustinger.