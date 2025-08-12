Bachmann wechselt zu spanischem Traditionsclub

Ex-ÖFB-Teamgoalie Bachmann wechselt zum spanischen Zweitligisten Deportivo La Coruna.

A Coruna. Der frühere ÖFB-Teamtorhüter Daniel Bachmann setzt seine Karriere in Spanien fort. Der 31-Jährige wechselt vorerst auf Leihbasis von Watford für eine Saison zu Zweitligist Deportivo La Coruna. Der Traditionsclub aus Galizien sicherte sich laut eigenen Angaben vom Dienstag zudem eine Kaufoption. Bachmann hat wegen einer Knöchelverletzung in Englands zweiter Liga seit Anfang Jänner kein Pflichtspiel mehr bestritten. Bei der EM 2021 stand der Niederösterreicher noch im ÖFB-Tor.

Sein bisher letztes von 14 Länderspielen absolvierte Bachmann im September 2023 gegen die Republik Moldau (1:1). Der verpatzte Test in Linz war sein bis dato einziger Einsatz unter Teamchef Ralf Rangnick.