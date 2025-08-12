Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
Daniel Bachmann
© Getty

Karriere-Wende

Bachmann wechselt zu spanischem Traditionsclub

12.08.25, 21:46
Teilen

Ex-ÖFB-Teamgoalie Bachmann wechselt zum spanischen Zweitligisten Deportivo La Coruna.

A Coruna. Der frühere ÖFB-Teamtorhüter Daniel Bachmann setzt seine Karriere in Spanien fort. Der 31-Jährige wechselt vorerst auf Leihbasis von Watford für eine Saison zu Zweitligist Deportivo La Coruna. Der Traditionsclub aus Galizien sicherte sich laut eigenen Angaben vom Dienstag zudem eine Kaufoption. Bachmann hat wegen einer Knöchelverletzung in Englands zweiter Liga seit Anfang Jänner kein Pflichtspiel mehr bestritten. Bei der EM 2021 stand der Niederösterreicher noch im ÖFB-Tor.

Sein bisher letztes von 14 Länderspielen absolvierte Bachmann im September 2023 gegen die Republik Moldau (1:1). Der verpatzte Test in Linz war sein bis dato einziger Einsatz unter Teamchef Ralf Rangnick.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden