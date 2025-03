Bregenz gegen Liefering nach Rassismus-Vorfall abgebrochen

Die Fußball-Zweitliga-Partie Schwarz-Weiß Bregenz gegen FC Liefering ist am Samstag in der 90. Minute beim Stand von 2:0 für die Heimmannschaft Bregenz abgebrochen worden.

Die Fußball-Zweitliga-Partie Schwarz-Weiß Bregenz gegen FC Liefering ist am Samstag in der 90. Minute beim Stand von 2:0 für die Heimmannschaft Bregenz abgebrochen worden. Laut einem Bundesliga-Sprecher kam es in der Schlussphase zu einer rassistischen Beleidigung eines Liefering-Spielers durch einen Zuschauer, woraufhin das Gäste-Team geschlossen vom Spielfeld abtrat. Der Sachverhalt werde am Montag geprüft und beim Senat 1 über die Wertung des Spiels beraten.

In weiterer Folge könnte es nach Prüfung des Vorfalles zu einem Sanktionsverfahren gegen Schwarz-Weiß Bregenz wegen Diskriminierung kommen, hieß es von der Liga. Den ersten Informationen beider Vereine zufolge soll es sich bei dem mutmaßlichen Störenfried um eine offenbar geistig verwirrte Einzelperson gehandelt haben, die nicht der organisierten Fanszene der Bregenzer zuzurechnen sei. Zu dem Vorfall kam es nach einer Unsportlichkeit von Gaoussou Diakité, die Gelb-Rot für den Liefering-Stürmer und eine Rudelbildung nach sich zog.

Kapfenberg und Sturm II teilten Punkte

Im steirischen Derby SV Kapfenberg gegen SK Sturm II gab es ein 1:1 (0:0)-Remis. Der Ausgleich glückte Kapfenberg erst in der 90. Minute gegen zehn Grazer. Die Kapfenberger stehen in der Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf Sturm auf dem achten Platz.