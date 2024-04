Carsten Jancker kehrt zum DSV Leoben zurück

Carsten Jancker ist wieder Trainer des Fußball-Zweitligisten DSV Leoben. Das gab der steirische Club am Freitag bekannt.

Für den 49-jährigen Deutschen ist es eine Rückkehr, er war erst im August nach fünf Spieltagen entlassen worden, nachdem er zuvor mit dem Verein aus der Regionalliga aufgestiegen war. Damals startete der Liganeuling mit drei Siegen und zwei Niederlagen in die Saison.

"Im Fußball darf und sollte man nie zurückblicken und ich habe das Gefühl, dass der Weg mit dem DSV noch nicht zu Ende ist. Die Rückkehr zum Verein fühlt sich dadurch jetzt und hier richtig an", sagte Jancker in einem ersten Statement. Sein Comeback auf der Trainerbank gibt er am Samstag (14.30 Uhr) beim Auswärtsspiel gegen den GAK.

Jancker folgt auf Rene Poms, der den Club am Tag nach dem 0:3 im Cup-Halbfinale gegen Rapid aufgrund "unüberbrückbarer Differenzen mit dem Vorstand" verlassen hatte.