Luke Littler
© Getty Images

Nummer eins der Welt

Darts-Wunderkind Littler schreibt Geschichte!

16.11.25, 21:53
Das hat vor ihm noch nie jemand geschafft: Der 18-jährige Luke Littler ist der jüngste Darts-Weltranglisten-Erste jemals.

Wolverhampton. Doppelter Grund zur Freude für Luke Littler: Der 18-jährige Engländer wiederholte am Sonntag seinen Vorjahreserfolg beim Grand Slam of Darts und wird damit am Montag erstmals als Nummer eins der Darts-Weltrangliste aufscheinen. Er ist der Jüngste aller Zeiten, dem dieses Kunststück gelingt. Im Endspiel von Wolverhampton setzte sich Littler gegen seinen Landsmann Luke Humphries mit 16:11 durch. Humphries war seit Jänner 2024 an der Spitze der Rangliste.

Littler wird damit auch fix als Topgesetzter die WM im Londoner Alexandra Palace, die zwischen 11. Dezember und 3. Jänner stattfindet, bestreiten. In dem auf 128 Spieler vergrößerten Teilnehmerfeld befindet sich mit Mensur Suljovic zumindest auch ein Österreicher.

