Champions League
© Getty

Ab 2027

DAS wird neu in der Champions League

13.10.25, 21:17
Ab 2027 soll es in der Champions League ein Eröffnungsspiel geben.

Nyon. Ab 2027 soll es in der Champions League ein Eröffnungsspiel geben. Wie die Europäische Fußball-Union UEFA mit ihren Clubs beschloss, wird in Zukunft der Titelverteidiger das erste Spiel der neuen Königsklassen-Saison bestreiten - und zwar vor heimischem Publikum. Die Partie soll als einzige schon am Dienstag stattfinden, um den Fokus auf den Sieger der Vorsaison zu legen. Alle anderen Teilnehmer starten erst am Mittwoch und Donnerstag in die neue Saison.

Laut der Neuerung werden nun fünf der sechs Dienstagspartien auf Mittwoch und Donnerstag geschoben. Ob auch für die Königsklasse der Frauen eine solche Änderung geplant ist, ist nicht bekannt.

