»Beispiellos«: Ten Hag wütet nach Leverkusen-Rauswurf

Kaum gestartet, schon gefeuert: Nach nur zwei Spieltagen musste Erik ten Hag am Montag den Trainerstuhl in Leverkusen räumen – jetzt holt der Niederländer zum Rundumschlag aus.

Nach nur zwei Spieltagen ist das Abenteuer von Erik ten Hag bei Bayer Leverkusen schon wieder beendet. Mit der am Montagverkündeten Entlassung haben die Klub-Bosse Historisches getan: Noch nie zuvor in der Bundesliga-Geschichte musste ein neu eingestellter Trainer so früh gehen. Kein Wunder, dass der 55-Jährige stinksauer ist. In einem über seine Agentur „SEG“ verbreiteten Statement wetterte er: „Sich nach nur zwei Ligaspielen von einem Trainer zu trennen, ist beispiellos.“

Zudem kritisierte Ten Hag fehlende Zeit und Vertrauen: „In diesem Sommer verließen viele Schlüsselspieler, die zu früheren Erfolgen beigetragen hatten, den Kader. Der Aufbau eines neuen, geschlossenen Teams ist ein sorgfältiger Prozess, der Zeit erfordert. Ein neuer Trainer verdient den Freiraum, seine Vision umzusetzen, Maßstäbe zu setzen und dem Spielstil seinen Stempel aufzudrücken.“

Mega-Abfindung für Mini-Amtszeit

Ganz leer geht der Niederländer trotzdem nicht aus: Laut Sport Bild kassiert er nach seiner Kündigung eine Abfindung von rund fünf Millionen Euro. Rechnet man das bereits erhaltene Gehalt hinzu, kommt Ten Hag auf satte sechs Millionen Euro – für gerade einmal 60 Tage Arbeit. Macht: 100.000 Euro pro Tag!

Sportlich konnte der Nachfolger von Meistermacher Xabi Alonso überhaupt nicht überzeugen. Zum Auftakt verlor Bayer mit 1:2 gegen die TSG Hoffenheim, ehe es ein peinliches 3:3 bei Werder Bremen setzte – trotz 3:1-Führung in Überzahl. Damit war das Kapitel Ten Hag in Leverkusen schneller beendet, als es begonnen hatte.