Bundesliga-Beben: Florian Wirtz (22) wechselt zum FC Bayern!

Nach BILD-Informationen: Florian Wirtz (22) hat sich auf einen Wechsel innerhalb der Bundesliga geeinigt.

Wirtz will zu Bayern – der Deal ist nur noch eine Frage der Zeit! Noch steht der Leverkusen-Star bis 2027 unter Vertrag beim frischgebackenen Meister. Aber: Wirtz will nicht verlängern. Auch Angebote von Real Madrid oder ManCity? Kein Thema! Der Zauberfuß will zu den Bayern!

Zwei Szenarien auf dem Tisch

Szenario 1: Wirtz kommt SOFORT im Sommer! Bayern bereitet laut BILD-Informationen ein Monster-Angebot vor: 100 Millionen Euro! Wunschlösung für beide Seiten.

Szenario 2: Leverkusen bockt – Wirtz bleibt noch ein Jahr, kommt dann 2026. Für Bayer wäre das die letzte Chance, noch Ablöse zu kassieren, bevor er 2027 ablösefrei wäre.

Der Bayern-Plan

Sportvorstand Max Eberl (51) traf sich laut SPORT BILD bereits im März mit Wirtz-Vater Hans-Joachim. Geheimtreffen! Jetzt sind die Münchner in der Pole Position. Mit der Einigung mit Wirtz im Gepäck gehen die Bayern jetzt in den Ablöse-Poker mit Leverkusen. Geschäftsführer Fernando Carro (60) und Sportboss Simon Rolfes (43) wissen: Wenn nicht jetzt, dann 2026 – aber billiger!