Nagelsmann spricht Klartext: Warum Woltemade bleiben soll

Im Rahmen des Franz Beckenbauer Supercups zwischen Bayern München und dem VfB Stuttgart, das zur Pause 1:0 für die Bayern stand, äußerte sich Bundestrainer Julian Nagelsmann bei "Sky" zur Personalie Nick Woltemade.

Kurz vor dem Anpfiff hatten die VfB-Verantwortlichen Alexander Wehrle und Fabian Wohlgemuth betont, dass ein Wechsel des Angreifers in diesem Jahr ausgeschlossen sei. Nagelsmann bezeichnete dies als "gute Nachricht für den VfB". "Sky"-Moderator Sebastian Hellmann fragt nach: "Und für die Bayern?" Nagelsmann antwortet: "Wie ich hörte, wollten sie ihn, demnach für sie nicht."

Der Bundestrainer bestätigte, mit Woltemade gesprochen zu haben. Für ihn sei entscheidend, dass "alle potenziellen Nationalspieler" regelmäßig Spielzeit sammeln vor der WM. Nagelsmann weiter: "Ich wünsche mir nur, dass meine Spieler spielen. Wo, ist mir egal."

© getty

Angesprochen auf die starke Konkurrenz im Bayern-Angriff meinte Nagelsmann, die "Wahrscheinlichkeit auf mehr Spielzeit" seien beim VfB deutlich größer. Er verwies auf Woltemades starke Rückrunde, mahnte aber zugleich, dass dessen Leistungen in der Hinrunde noch nicht stabil gewesen seien.

Abschluss der Diskussion bleibt offen

Nagelsmanns Wunsch sei klar: Woltemade solle dort spielen, wo er am meisten Einsatzzeiten erhält. Zwar wird Woltemade laut VfB-Vereinsführung nicht wechseln und in den kommenden Wochen soll es sogar Gespräche um einen Vertrag geben, doch das Transferfenster ist noch bis zum 1. September geöffnet – ein endgültiger Abschluss der Diskussion bleibt damit offen.