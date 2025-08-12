Alles zu oe24VIP
Nick Woltemade
Mega-Transfer

Woltemade-Poker: Stuttgart setzt Bayern knallhart Frist

12.08.25, 09:51
Der FC Bayern hat nur noch wenige Tage Zeit, um den Mega-Transfer zu fixieren. 

Der Transfer-Poker rund um Nick Woltemade (23) zieht sich schon über den ganzen Sommer. Nachdem es zuletzt so ausgesehen hatte, dass nichts aus dem Deal wird, gibt es nun eine neue Wende.

Nach dem Verkauf von Kingsley Coman zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien (um 30 Mio. Euro) hat der deutsche Meister neuen Spielraum, um das Angebot für den deutschen Nationalspieler nachzubessern.

Nick Woltemade
Entscheidung bis Samstag

Wie berichtet, will der VfB Stuttgart erst ab 65 Millionen Euro verhandeln. Die Schwaben machen den Bayern nun auch zeitlich Druck. „Wenn man den Spieler unbedingt verpflichten will, müsste man auch in der Lage sein, in dieser Zeit eine Lösung zu erzielen. Wir spielen am Samstag den Supercup. Bis spätestens zum Anpfiff sollte auch alles geklärt sein“, spricht Stuttgart-Chef Alexander Wehrle beim Kneipen-Talk der Stuttgarter Zeitung Klartext.

Sollte es in den nächsten Tagen also kein „außergewöhnliches Angebot“ aus München geben, dann bleibt Woltemade in Stuttgart.

