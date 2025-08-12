Coman-Ersatz: Holen die Bayern jetzt DIESEN Superstar?

Der deutsche Meister dürfte noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen.

Dieser Abgang kam durchaus überraschend: Kingsley Coman verlässt nach 10 Jahren den FC Bayern und wechselt für rund 30 Millionen Euro zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien.

Der deutsche Meister ist nun auf der Suche nach einem Nachfolger. Neben Nick Woltemade vom VfB Stuttgart wird dabei auch ein Name genannt, der durchaus für Brisanz sorgt: Xavi Simons.

© Getty

Der Holländer spielt aktuell noch für RB Leipzig, soll aber unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Chelsea stehen. Die Bayern könnten diesen Transfer nun doch noch durchkreuzen und Simons mit einem lukrativen Angebot ködern.

Medienberichten zufolge befindet sich zudem auch das Chelsea-Duo Nicolas Jackson und Christopher Nkunku ebenso auf der Wunschliste des FC Bayern wie Malick Fofana von Olympique Lyon. Eine Entscheidung soll es so schnell wie möglich geben. Die Bundesliga-Saison startet für die Münchner am 22. August mit dem Heimspiel gegen Leipzig.