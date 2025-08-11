Knalleffekt: Bayern-Star steht vor Abgang

Der Spieler ist sich mit dem Saudi-Klub bereits einig.

Beim FC Bayern München steht der nächste namhafte Abgang bevor. Kingsley Coman will zu Ronaldo-Club Al-Nassr wechseln – der Franzose hat sich sogar schon mit den Saudis auf einen Mega-Vertrag geeinigt.

Jetzt müssen sich nur noch die beiden Klubs auf eine Ablösesumme einigen. Über ein erstes Angebot über 30 Millionen Euro wird bereits verhandelt – eine Einigung scheint schon in den nächsten Tagen möglich.

© Getty

Saudis locken mit Millionen

In der Wüste kann Coman rund 25 Millionen Euro pro Jahr netto und damit mehr als doppelt so viel wie in München verdienen. Für den verletzungsgeplagten Franzosen eine Summe, die er mit seinen inzwischen bereits 29 Jahren wohl nur schwer ablehnen kann.

Offen bleibt, ob die Bayern nun in der Offensive noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Neben Coman haben bekanntlich auch Thomas Müller und Leroy Sané den deutschen Meister bereits verlassen.