Harry Kane
Bayern-Alarm

Neues Hammer-Gerücht um Harry Kane (32)

11.08.25, 06:23
Der Torjäger steht bei diesem Top-Club auf der Wunschliste ganz oben.

Erneut sorgt ein Transfer-Gerücht um Harry Kane (32) für Aufregung. Nachdem erst vor wenigen Wochen über eine Rückkehr nach England spekuliert wurde, wird der Star-Stürmer nun mit einem absoluten Top-Klub in Verbindung gebracht: dem FC Barcelona!

Das Portal Fichajes.net berichtet davon, dass Barcelona Kane im kommenden Sommer nach Spanien holen will. Der 32-Jährige soll dabei Robert Lewandowski – dessen Vertrag läuft 2026 aus – bei den Katalanen ersetzen.

Kane hat beim FC Bayern zwar noch einen Vertrag bis 2027, für eine Klausel von 65 Millionen Euro könnte der Torjäger aber bereits 2026 wechseln. Dennoch scheint am Gerücht vorerst nichts dran zu sein. Kane und seine Familie fühlen sich in München sehr wohl, der Engländer hat mit den Bayern noch so einiges vor.

