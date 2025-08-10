Alles zu oe24VIP
Wirbel um David Alaba
Transfer-Hammer

Alaba-Wechsel wird immer konkreter

10.08.25, 17:20
Der Abschied von David Alaba wird immer konkreter. Jetzt sind seine nächsten möglichen Arbeitgeber bekannt geworden. 

Wie schon berichtet, zeigt Saudi-Arabien Interesse an ÖFB-Kapitän und Real-Star David Alaba.

Laut der Real-nahen "Marca" könnte Alaba bei einer Zusage sich den Verein aussuchen. Aktuell stehen für ihn die vier dortigen Top-Klubs Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Nassr und Al-Ahli zur Auswahl. Dem ÖFB-Star liegt auch laut dem Bericht ein lukratives Angebot vor. Derzeit sind keine genauen Zahlen bekannt.

Ein zweiter Real-Star auf der Liste

Die Saudi-Liga hat auch ein Auge auf einen anderen Real-Star. Dani Ceballos (29) steht dort ebenfalls auf der Liste. Laut dem Bericht hat Real Madrid noch kein Angebot für die beiden Spieler erhalten. Doch bei einer Transferzusage könnte sich das schnell ändern. 

David Alaba kam 2021 ablösefrei vom FC Bayern nach Madrid. Dort wurde er in seiner ersten Saison sofort zum Abwehrboss und gewann die Champions League. Danach plagten ihn viele Verletzungen, wodurch der ÖFB-Star seinen Stammplatz verloren hatte.

