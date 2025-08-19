Knalleffekt: Weltmeister Jerome Boateng (36) zieht Schlussstrich

Jerome Boateng verlässt Österreich mit sofortiger Wirkung.

Weltmeister Jerome Boateng (36) und der LASK gehen getrennte Wege – und zwar SOFORT! Obwohl sein Vertrag eigentlich noch bis 2026 lief, haben sich beide Seiten auf eine einvernehmliche Auflösung geeinigt.

„Es war eine Ehre!“ – Boatengs rührender Abschied

Der Weltmeister von 2014 (unvergessen: 7:1 gegen Brasilien!) wechselte vor einem Jahr nach Linz – doch jetzt ist Schluss nach nur 14 Spielen! Verletzungen bremsten den Ex-Bayern-Star immer wieder aus, doch in der Kabine war er ein echter Leader! Die jungen LASK-Spieler profitierten von seiner Weltklasse-Erfahrung – doch nun heißt es: Tschüss, Österreich!

Neues Kapitel als Trainer?

In einer bewegenden Botschaft bedankt sich Boateng: „Ich danke dem LASK für das Vertrauen. Es war eine bereichernde Zeit. Jetzt starte ich ein neues Kapitel – mehr verrate ich bald!“ oe24 weiß: Boateng hat mehrere Angebote – von der MLS bis zu einem Trainer-Job ist alles möglich!