Knaller: Felix Magath (71) vor HSV-Rückkehr

Der 71-jährige Fußballtrainer hat seine Kandidatur für das Präsidentenamt des Hamburger SV angekündigt.

Wie deutsche Medien berichten informierte Magath am Donnerstag den Vereinsbeirat über seinen Plan, für die Wahl am 21. Juni zu kandidieren. Der bisherige Präsident Marcell Jansen tritt nicht wieder an.

Magath beendet Trainer-Karriere

Schon lange wurde der "Vulkan" immer wieder als mögliche Spitzenkraft beim HSV gehandelt. Doch jetzt wird es konkret! Magath möchte seine Karriere als Profitrainer beenden und übernimmt eine Führungsposition beim Traditionsclub. An seiner Seite: Ex-Torwart Richard Golz, der als Vizepräsident kandidiert. Beide wollen sich in den kommenden Wochen noch nicht detailliert zu ihrem Programm äußern. Magath war 2021 als "Head of Soccer" für ein Jahr beim heimischen Zweitligisten Admira Wacker tätig.

Drei Mal Meister und CL-Sieger

Der HSV ist mit rund 120.000 Mitgliedern der achtgrößte Sportverein Deutschlands. Magath hat im Verein viele Anhänger: Als Spieler gewann er dreimal die Meisterschaft (1979, 1982, 1983) und erzielte 1983 das entscheidende Tor im Europapokal-Finale gegen Juventus Turin. 1997 führte er den HSV zum letzten großen Titel, dem DFB-Pokal. Aktuell spielt Hamburg in der 2. Liga, steht auf Platz 1 und damit auf einem direkten Aufstiegsplatz.