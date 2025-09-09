Alles zu oe24VIP
Toni Kroos (35) zerlegt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft
Heftige Kritik

Toni Kroos (35) zerlegt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft

09.09.25, 15:31
Klartext vom Weltmeister zur aktuellen Situation beim DFB. 

Toni Kroos (35) rechnet im Podcast „Einfach mal Luppen“ mit Bruder Felix (34) mit der deutschen Nationalmannschaft ab – nach dem 0:2 in der Slowakei und dem 3:1 gegen Nordirland. Kroos kennt nicht alle Nationalspieler! „Aktuell haben wir keinen Topf von 50 internationalen Top-Spielern. Über internationale Klasse wird es ganz eng.“ Bruder Felix stichelt: „Es war noch nie so leicht, Nationalspieler zu sein.“ Kroos kontert lachend: „Heute hättest du eine Chance.“

Meilenweit vom WM-Titel entfernt

Über die Gegner: „Wenn du mich nach Spielern der Slowakei oder Nordirland gefragt hättest, wären es genau 0 gewesen.“ Trotzdem müsse es gegen solche Teams „einfach reichen und besser aussehen“. Kroos mahnt: Deutschland sei aktuell „meilenweit davon entfernt“, über den WM-Titel zu reden. Aber: Mit allen Top-Spielern fit habe man nach wie vor Stärken.

In der Gruppe kann man nicht ausscheiden

Wichtige Stars wie Musiala, Havertz, Schlotterbeck fehlen derzeit verletzt. Eine verpasste WM-Quali schließt Kroos aus: „Das große Glück ist ja, dass wir eine Gruppe haben, in der man gar nicht ausscheiden kann.“ Nach dem EM-Aus 2024 hatte der 114-malige Nationalspieler endgültig Schluss gemacht. Ein Comeback? Dieses Mal ausgeschlossen!

