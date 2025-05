Die Sport-Hits am Sonntag im TV

Am Sonntag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.

Erster Showdown um die Meisterschaft

Spannung. Es wird ernst in der heimischen Bundesliga. Zwei Runden vor Schluss haben noch vier Teams Chancen auf den Titel. In der Konferenz könnte sich Sturm mit einem Sieg bei Rapid zum Meister küren.

Verstappen hofft auf Trendwende in Europa



Klassiker. Erstmals in der laufenden Saison gastiert die Formel 1 in Eurpoa. In Imola will Weltmeister Max Verstappen die McLaren-Dominanz beenden und zurück an die Spitze.

Eishockey-Asse wollen Erstklassig bleiben

Vorentscheidung. Nächstes Schicksalsspiel für unser Eishockey-Nationalteam bei der WM. Mit einem Sieg gegen Slowenien will man die Chance aufs Viertelfinale am Leben halten und zugleich den Klassenerhalt fixieren.

Das Sport-Programm im TV:

7 Uhr: Triathlon - Challenge St. Pölten (ORF Sport+)

7.45 Uhr: Motorsport - Formel E (ServusTV)

8.30 Uhr: Motorsport - Formel 3, GP d. Emilia-Romagna (Sky/ORF Sport+)

9.30 Uhr: Motorsport - Rally de Portugal (Sky)

10 Uhr: Motorsport - Formel 2, GP d. Emilia-Romagna (Sky/ORF Sport+)

13.45 Uhr: Radsport - Giro d'Italia, 9. Etappe (Eurosport)

12.45 Uhr: American Football - Munich Ravens - Raiders Tirol (Pro7Maxx)

13 Uhr: Fußball - Premier League, Everton - Southampton (Sky)

13.10 Uhr: Motorsport - Superbike-WM (ServusTV)

13.15 Uhr: Fußball - Meisterfeier des FC Bayern (Sky)

14 Uhr: Golf - PGA Championship (Sky)

14 Uhr: Tennis - ATP 1000 Rom, Doppel-Finale (Sky)

14.30 Uhr: Handball - WHA-Halbfinale, Atzgersdorf - Tulln (ORF Sport+)

15 Uhr: Formel 1 - GP d. Emilia-Romagna, Rennen (Sky/ORF 1)

15 Uhr: Fußball - Premier League, West Ham - Nottingham bzw. Brentford - Fulham (Sky)

15.30 Uhr: Fußball - 2. dt. Bundesliga, Konferenz (Sky)

16.10 Uhr: Eishockey - Weltmeisterschaft, Slowenien - Österreich (ORF Sport+/ORF 1)

17 Uhr: Fußball - Bundesliga, Meistergruppen-Konferenz (Sky)

17 Uhr: Tennis - ATP 1000 Rom, Finale (Sky)

17.30 Uhr: Fußball - Frauen-Bundesliga, spusu SKN St. Pölten Rush - Austria Wien (ORF Sport+)

20.15 Uhr: Basketball - Superliga-Finale, Oberwart - Eisenstadt (ORF Sport+)

1 Uhr: Eishockey - NHL-Play-off (Sky)

Bei diesem Hammer-Programm ist bestimmt für jeden Sport-Fan etwas dabei!