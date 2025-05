Die Sport-Hits am Sonntag im TV

Am Sonntag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.

Rapid und LASK kämpfen um Euro-Ticket

Finale. Das letzte Pflichtspiel der Saison steigt in Hütteldorf. Rapid will gegen den LASK im Play-off-Rückspiel das letzte Europacup-Ticket lösen.

Das härteste Rennen der Welt am Erzberg

Kampf. Der Erzberg ruft und tausende PS-Fans kommen. Bei dem legendären Endurorennen messen sich die Besten der Besten mit Amateuren um den Sieg.

Verstappen will in Spanien zurückschlagen

Fiesta. Nach dem Klassiker in Monaco gastiert die Motorsport-Königsklasse in Spanien. Max Verstappen hofft in Barcelona auf seinen dritten Saisonsieg.

Das Sport-Programm im TV:

10 Uhr: Leichtathletik - Hympmeeting Götzis (ORF Sport+)

11 Uhr: Tennis - French Open, 4. Runde (Eurosport)

11.40 Uhr: Motorsport - Porsche Supercup (Sky)

12.30 Uhr: Golf - Austrian Alpine Open (Sky)

12.45 Uhr: American Football - ELF, Frankfurt - Paris (Pro7Maxx)

13 Uhr: Motorsport - Erzbergrodeo (ServusTV)

14.30 Uhr: Motorsport - GT World Challenge Europe (Sky)

15 Uhr: Formel 1 - GP v. Spanien (ServusTV/Sky)

16 Uhr: Radsport - Giro d'Italia, 21. Etappe (Eurosport)

16.15 Uhr: American Football - Rhein Fire - Vienna Vikings (Pro7Maxx)

16.40 Uhr: Formel 1 - GP v. Spanien, Motorhome (ORF 1)

17 Uhr: Fußball - Bundesliga-Play-off, Rapid - LASK (Sky)

17.30 Uhr: Golf - US PGA Tour, The Memorial Tournament (Sky)

2 Uhr: Eishockey - NHL-Play-off, Carolina - Florida (Sky)

Bei diesem Hammer-Programm ist bestimmt für jeden Sport-Fan etwas dabei!