TV Sport
© Getty

Highlights

Die Sport-Hits am Sonntag im TV

Von
10.08.25, 00:00
Am Sonntag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.

Sport-Nonstop wartet am Sonntag auf die Fans im TV.

Sturm und Rapid kämpfen um die Spitze

Rapid ist in Feierlaune.
© APA

Kracher. Schon am zweiten Spieltag der Saison kommt es zum Gipfeltreffen zwischen Rekordmeister Rpaid und Meister Sturm. Beide konnten letzten Woche einen Sieg feiern und können nachlegen.

Österreicher-Duell um DTM-Führung

Lucas Auer kommt als Leader.
© Getty

Landsmänner. Vor dem Nürbrugringwochenende führt Lucas Auer die DTM-Gesamtwertung vor Thomas Preining an. Auf der Traditionsrennstrecke geht das rot-weiß-rote PS-Duell in die nächste Runde.

Letzter Härtetest für Dortmund gegen Juve

Adeyemi (l.) und Sabitzer sind bereit.
© Getty

Vorbereitung. In einer Woche starten auch die deutschen Spitzenklubs mit ihren esten Pflichtspielen. Davor kommt es in Dortmund zum Test-Kracher zwischen der Borussia und Juventus Turin aus Italien.

Das Sport-Programm im TV:

  • 9.55 Uhr: Beachvolleyball, Challenger in Baden (ORF Sport+)
  • 12.25 Uhr: Tennis - WTA W75 Amstetten, Finale (ORF Sport+)
  • 12.30 Uhr: Golf - DP World Tour in Aberdeenshire (Sky)
  • 12.45 Uhr: American Football - ELF, Munich Ravens - Madrid Bravos (Pro7Maxx)
  • 13 Uhr: Motorsport - DTM am Nürburgring (ServusTV)
  • 13.30 Uhr: Fußball - 2. dt. Liga, Konferenz (RTL/Sky)
  • 13.30 Uhr: Radsport - Polen-Rundfahrt (Eurosport)
  • 13.45 Uhr: Beachvolleyball - Challenger in Baden, Finale der Herren (ORF 1)
  • 15.10 Uhr: Motorsport - ADAC GT4 Germany (Sky)
  • 16.45 Uhr: Radsport - Arctic Race Norway (Eurosport)
  • 17 Uhr: Fußball - Bundesliga, Konferenz (Sky)
  • 17 Uhr: Tennis - ATP 1000 & WTA 1000 Cincinnati (Sky)
  • 17.15 Uhr: Fußball - Testspiel, Dortmund - Juventus Turin (Sky)
  • 17.30 Uhr: Golf - US PGA Tour (Sky)
  • 18.30 Uhr: Snooker - Saudi Arabia Masters (Eurosport)
  • 19.30 Uhr: Feldhockey - Europameisterschaft, Spanien - Österreich (ORF Sport+)
  • 21 Uhr: Motorsport - IndyCar Series in Portland (Sky)

Bei diesem Hammer-Programm ist bestimmt für jeden Sport-Fan etwas dabei!

