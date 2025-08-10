Die Sport-Hits am Sonntag im TV

Am Sonntag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.

Sturm und Rapid kämpfen um die Spitze

Kracher. Schon am zweiten Spieltag der Saison kommt es zum Gipfeltreffen zwischen Rekordmeister Rpaid und Meister Sturm. Beide konnten letzten Woche einen Sieg feiern und können nachlegen.

Österreicher-Duell um DTM-Führung

Landsmänner. Vor dem Nürbrugringwochenende führt Lucas Auer die DTM-Gesamtwertung vor Thomas Preining an. Auf der Traditionsrennstrecke geht das rot-weiß-rote PS-Duell in die nächste Runde.

Letzter Härtetest für Dortmund gegen Juve

Vorbereitung. In einer Woche starten auch die deutschen Spitzenklubs mit ihren esten Pflichtspielen. Davor kommt es in Dortmund zum Test-Kracher zwischen der Borussia und Juventus Turin aus Italien.

Das Sport-Programm im TV:

9.55 Uhr: Beachvolleyball, Challenger in Baden (ORF Sport+)

12.25 Uhr: Tennis - WTA W75 Amstetten, Finale (ORF Sport+)

12.30 Uhr: Golf - DP World Tour in Aberdeenshire (Sky)

12.45 Uhr: American Football - ELF, Munich Ravens - Madrid Bravos (Pro7Maxx)

13 Uhr: Motorsport - DTM am Nürburgring (ServusTV)

13.30 Uhr: Fußball - 2. dt. Liga, Konferenz (RTL/Sky)

13.30 Uhr: Radsport - Polen-Rundfahrt (Eurosport)

13.45 Uhr: Beachvolleyball - Challenger in Baden, Finale der Herren (ORF 1)

15.10 Uhr: Motorsport - ADAC GT4 Germany (Sky)

16.45 Uhr: Radsport - Arctic Race Norway (Eurosport)

17 Uhr: Fußball - Bundesliga, Konferenz (Sky)

17 Uhr: Tennis - ATP 1000 & WTA 1000 Cincinnati (Sky)

17.15 Uhr: Fußball - Testspiel, Dortmund - Juventus Turin (Sky)

17.30 Uhr: Golf - US PGA Tour (Sky)

18.30 Uhr: Snooker - Saudi Arabia Masters (Eurosport)

19.30 Uhr: Feldhockey - Europameisterschaft, Spanien - Österreich (ORF Sport+)

21 Uhr: Motorsport - IndyCar Series in Portland (Sky)

Bei diesem Hammer-Programm ist bestimmt für jeden Sport-Fan etwas dabei!