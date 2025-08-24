Die Sport-Hits am Sonntag im TV

Am Sonntag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.
Sport-Nonstop wartet am Sonntag auf die Fans im TV.
Rapid im Eurofighter-Duell unter Druck
Kracher. Rapid Wien muss in der Liga zurück auf die Erfolgsspur. Nach der Niederlage in Györ muss man gegen Didi Kühbauer und den WAC, die Nikosia bezwingen konnten, wieder siegen.
Marquez greift in Ungarn nach Sieg
Serie. In der MotoGP ist Marc Marquez der große Gejagte. Heuer kann sich der Superstar nur selbst schlagen. In Ungarn will der Rekord-Weltmeister den nächsten Schritt Richtung Titel machen.
Aufschlag zum letzten Grand Slam der Saison
Klassiker. Auftakt zu den US Open in New York. Beim letzten Grand Slam der Saison geht es um ein Rekord-Preisgeld. Nach dem Final-K.o. von Jannik Sinner in Cincinnati ist Carlos Alcaraz der Top-Favorit.
Das Sport-Programm im TV:
- 10.25 Uhr: Fußball - 2. Liga, Rapid II - Young Violets (ORF Sport+)
- 10.35 Uhr: Moto3 - GP v. Ungarn, Rennen (ServusTV/Sky)
- 12 Uhr: Moto2 - GP v. Ungarn, Rennen (ServusTV/Sky)
- 12.45 Uhr: Fußball - Frauen-Bundesliga, Hartberg - Vienna (ORF Sport+)
- 13 Uhr: Fußball - 2. dt. Liga, Konferenz (Sky)
- 13 Uhr: Golf - DP World Tour in Sutton Coldfiedl (Sky)
- 13 Uhr: Motorsport - DTM (Pro7)
- 13.30 Uhr: Radsport - Vuelta Espana, 2. Etappe (Eurosport)
- 14 Uhr: MotoGP - GP v. Ungarn, Rennen (ServusTV/Sky)
- 14.30 Uhr: American Football - ELF-Play-off, Nordic Storm - RheinFire (Pro7Maxx)
- 15 Uhr: Fußball - Premier League, Everton - Brighton, Crystal Palace - Nottingham (Sky)
- 16.15 Uhr: Radsport - Deutschland Tour, 4. Etappe (ZDF)
- 17 Uhr: Fußball - Bundesliga, Konferenz (Sky)
- 17 Uhr: Tennis - US Open, Konferenz (Sky)
- 17.30 Uhr: Fußball - Premier League, Fulham - Manchester United (Sky)
- 18 Uhr: Golf - US PGA Tour in Atlanta, Championship (Sky)
- 20 Uhr: Motorsport - IndyCar Series in Milwaukee (Sky)
Bei diesem Hammer-Programm ist bestimmt für jeden Sport-Fan etwas dabei!