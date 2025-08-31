Die Sport-Hits am Sonntag im TV

Am Sonntag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.
Verstappen plant Coup vor Heim-Fans
PS-Show. Das erste Rennen nach der Formel-1-Sommerpause findet in den Niederlanen statt. Lokalmatador Max Verstappen will vor Heim-Publikum überraschen und am McLaren-Duo vorbeiziehen.
Rapid will gegen Hartberg Schwung mitnehmen
Euphorie. Unter Peter Stöger hat Rekordmeister Rapid noch kein Spiel auf österreichischem Boden verloren. Gegen Hartberg mit Erfolgs-Coach Manfred Schmid soll die Super-Serie weitergehen.
Gipfeltreffen in der Premier League
Kracher. Arsenal und Liverpool zählen zu den absoluten Titel-Favoriten in England. Bereits am dritten Spieltag kommt es im "Match of the Week" in der Premier League zu dem Mega-Hit.
Das Sport-Programm im TV:
- 11 Uhr: Fußball - Doppelpass, der Talk (Sport1)
- 12 Uhr: Motorsport - Poersche Super Cup (ORF Sport+/Sky)
- 12.30 Uhr. Golf - DP World Tour in Crans Montana (Sky)
- 12.45 Uhr: Fußball - Frauen-Bundesliga, Linz - Südburgenland (ORF Sport+)
- 12.45 Uhr: Mountainbike - Weltcup (Eurosport)
- 13 Uhr - Fußball - 2. dt. Bundesliga, Konferenz (Sky)
- 14.35 Uhr: Para-Sport - Rad-WM (ORF Sport+)
- 15 Uhr: Fußball - Premier League, Brighton - ManCity (Sky)
- 15 Uhr: American Football - ELF-Halbfinale, Munich Ravens - Stuttgart Surge (Pro7)
- 15 Uhr: Formel 1 - GP d. Niederlande (ORF 1/Sky)
- 15 Uhr: Motorsport - Rallye-WM, Rally del Paraguay (Sky)
- 17 Uhr: Tennis - US Open, Konferenz (Sky)
- 17 Uhr: Fußball - Bundesliga, Konferenz (Sky)
- 17.30 Uhr: Fußball - Premier League, Liverpool - Arsenal (Sky)
- 17.30 Uhr: Eishockey - CHL, Salzburg - Bremerhaven (ORF Sport+)
- 20 Uhr: Motorsport - IndyCar Series in Tennessee(Sky)
- 21 Uhr: Golf - LPGA Tour in Norton (Sky)
Bei diesem Hammer-Programm ist bestimmt für jeden Sport-Fan etwas dabei!