TV Sport
Highlights

Die Sport-Hits am Sonntag im TV

Von
31.08.25, 00:00
Am Sonntag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.

Sport-Nonstop wartet am Sonntag auf die Fans im TV.

Verstappen plant Coup vor Heim-Fans

Lokalmatador Max Verstappen.
PS-Show. Das erste Rennen nach der Formel-1-Sommerpause findet in den Niederlanen statt. Lokalmatador Max Verstappen will vor Heim-Publikum überraschen und am McLaren-Duo vorbeiziehen.

Rapid will gegen Hartberg Schwung mitnehmen

Rapid-Star Claudy Mbuyi.
Euphorie. Unter Peter Stöger hat Rekordmeister Rapid noch kein Spiel auf österreichischem Boden verloren. Gegen Hartberg mit Erfolgs-Coach Manfred Schmid soll die Super-Serie weitergehen.

Gipfeltreffen in der Premier League

Liverpool ist ungeschlagen.
Kracher. Arsenal und Liverpool zählen zu den absoluten Titel-Favoriten in England. Bereits am dritten Spieltag kommt es im "Match of the Week" in der Premier League zu dem Mega-Hit.

Das Sport-Programm im TV:

  • 11 Uhr: Fußball - Doppelpass, der Talk (Sport1)
  • 12 Uhr: Motorsport - Poersche Super Cup (ORF Sport+/Sky)
  • 12.30 Uhr. Golf - DP World Tour in Crans Montana (Sky)
  • 12.45 Uhr: Fußball - Frauen-Bundesliga, Linz - Südburgenland (ORF Sport+)
  • 12.45 Uhr: Mountainbike - Weltcup (Eurosport)
  • 13 Uhr - Fußball - 2. dt. Bundesliga, Konferenz (Sky)
  • 14.35 Uhr: Para-Sport - Rad-WM (ORF Sport+)
  • 15 Uhr: Fußball - Premier League, Brighton - ManCity (Sky)
  • 15 Uhr: American Football - ELF-Halbfinale, Munich Ravens - Stuttgart Surge (Pro7)
  • 15 Uhr: Formel 1 - GP d. Niederlande (ORF 1/Sky)
  • 15 Uhr: Motorsport - Rallye-WM, Rally del Paraguay (Sky)
  • 17 Uhr: Tennis - US Open, Konferenz (Sky)
  • 17 Uhr: Fußball - Bundesliga, Konferenz (Sky)
  • 17.30 Uhr: Fußball - Premier League, Liverpool - Arsenal (Sky)
  • 17.30 Uhr: Eishockey - CHL, Salzburg - Bremerhaven (ORF Sport+)
  • 20 Uhr: Motorsport - IndyCar Series in Tennessee(Sky)
  • 21 Uhr: Golf - LPGA Tour in Norton (Sky)

Bei diesem Hammer-Programm ist bestimmt für jeden Sport-Fan etwas dabei!

