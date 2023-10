EM-Qualifikations-Spiel Belgien gegen Schweden abgebrochen

Nach dem Angriff auf zwei schwedische Fußball-Fans in Brüssel wurde das EM-Qualifikations-Spiel zwischen Belgien und Schweden abgebrochen.

In Brüssel sind Montagabend zwei Menschen erschossen worden. Die Ermittlungen dauern an, wie eine Sprecherin der Polizei am Abend sagte. Die belgische Innenministerin Annelies Verlinden schrieb auf Twitter (X), dass der Täter noch gesucht werde. Premier Alexander De Croo rief die Einwohner Brüssels zur Wachsamkeit auf. Laut der Nachrichtenagentur Belga war ein bewaffneter Mann im Norden der Innenstadt von einem Roller abgestiegen und hatte auf der Straße Schüsse abgegeben.

Als mehrere Menschen in einen Hauseingang flohen, soll er sie verfolgt und auf sie geschossen haben. Die Polizei bestätigte diese Angaben zunächst nicht. Die Opfer sollen schwedische Fußball-Fans gewesen sein.

Nach dem Angriff auf zwei schwedische Fußball-Fans in Brüssel wurde das EM-Qualifikations-Spiel zwischen Belgien und Schweden abgebrochen. Wie die Zeitung "Gazet van Antwerpen" berichtet, haben die Spieler der schwedischen Fußballnationalmannschaft in der Halbzeitpause signalisiert, dass sie die zweite Halbzeit nicht spielen wollen.

In Brüssel wurde die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen.