Ex-Ried-Profi stirbt mit nur 25 Jahren

Der Fußballprofi und ehemalige Ried-Legionär Agyemang Diawusie ist mit nur 25 Jahren gestorben.

Das bestätigte am Dienstagabend der SSV Jahn Regensburg nach Informationen aus dem persönlichen Umfeld. Diawusie sei eines natürlichen Todes gestorben. Der deutsche Stürmer war in der Herbstsaison 2022 beim damaligen Bundesligisten SV Ried engagiert, bei dem er auf einen Kurzeinsatz in der Meisterschaft kam.

????️ Am heutigen Dienstag hat der SSV Jahn die schreckliche Nachricht erhalten, dass Jahn Profi Agyemang Diawusie im Alter von 25 Jahren verstorben ist. Der Verein ist geschockt und zutiefst betroffen über dieses tragische Ereignis. pic.twitter.com/hlh85RP54y — SSV Jahn Regensburg (@SSVJAHN) November 28, 2023

Diawusie spielte seit dem Sommer wieder beim aktuellen deutschen Drittligisten SSV Regensburg, in dessen Jugendabteilung er auch ausgebildet worden war. Als Profi stand er neben Ried zudem noch bei RB Leipzig, SV Wehen Wiesbaden, FC Ingolstadt, Dynamo Dresden und SpVgg Bayreuth unter Vertrag.