Flotter Cup-Vierer im FreeTV ab 18.30 Uhr

Gibt es in Kürze die nächste Überraschung in der 2. ÖFB-Cup-Runde? Diese vier Duelle sehen Sie im Free-TV.

Ab 18.30 Uhr geht es los. Auf ORF Sport + sind diese vier Cup-Spiele in der Live-Konferenzschaltung zu sehen:

SC Imst - LASK

ASV Draßburg - Blau-Weiß Linz

FC Marchfeld - Austria Klagenfurt

USV Weindorf St. Anna am Aigen - Austria Wien

Das sind die letzten News:

+++ Die Wiener Austria will nach dem Tiefschlag gegen Altach Wiedergutmachung leisten. "Wir haben versucht, die Köpfe, die natürlich unten waren, wieder hochzubekommen", sagte Trainer Michael Wimmer und hofft vor dem Derby gegen Rapid am Sonntag auf ein Erfolgserlebnis. "Auf uns wartet eine sehr wichtige Woche und wir nehmen dieses Cupspiel gegen St. Anna auf gar keinen Fall auf die leichte Schulter." Lucas Galvao ist trotz seiner Gelb-Roten Karte in Altach spielberechtigt und erst gegen Rapid gesperrt. +++

+++ Déjà-vu für den LASK: Die Linzer spielen wie im Vorjahr gegen Imst - damals wäre dem Regionalligisten das Wunder gelungen, doch der LASK rettete den Sieg in der Verlängerung +++

+++ Blau-Weiß Linz läuft wenige Tage nach der Ligasensation in Salzburg im Burgenland gegen Draßburg auf. Wer erlebt wohl heute sein blaues Wunder? +++