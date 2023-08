0:2 - Rapid verpasst Aufstieg gegen Fiorentina

Das Abenteuer Europa endet für Rapid im Rückspiel des Conference-League-Play-off gegen Fiorentina. Die Italiener können nach der 1:0-Sensation im Hinspel vor den eigenen Fans dank eines späten Elfmeters 2:0 gewinnen und ziehen in die Gruppenphase ein.

Ausgerechnet beim entscheidenden Rückspiel sind die Hütteldorfer vom Verletzungspech verfolgt. Dass nach Cvetkovic auch Schick und Torjäger Burgstaller im wichtigen Rückspiel fehlten, zwang Coach Zoki Barisic zum Umdenken. Oswald übernahm rechts in der Viererkette. Mayulu lief auf der Stürmerposition auf. Das war auch die richtige Entscheidung. Denn direkt zum Start sorgte der Burgi-Ersatzmann für Furore. Mayulu schoss aus der Drehung, traff jedoch nur die Latte (7.). Ein schlecht gespielter Ball der Italiener entwickelte sich schnell zur Vorlage für Grüll. Für Fiorentina-Keeper Terracciano aber kein Problem - Er hält (11.). Grüll ließ jedoch nicht locker und wurde nur wenige Minuten später ideal von Seidl eingesetzt. Aus kurzer Distanz schießt er den Ball über das Gehäuse (15.). Von da an übernahm Fiorentina die Kontrolle. Große Chancen blieben aber auf aus. Mit einem 0:0 ging es in die Kabine. Stand jetzt – Rapid steht in der ECL-Gruppenphase.

Elfmeter lässt Rapid-Traum platzen

Der Franzose setzte zum Solo an. Sein Schuss geht aber am Tor vorbei. Seine zweite Chance war noch besser. Terracciano steht aber genau richtig. Dann der Schock! Gonazles brachte das Stadio Atemio Franchi zum Jubeln und traf zum 1:0 (59.) - Führung für Fiorentina und Ausgleich im Gesamtergebnis. Von da an ging nichts mehr. Minuten vor dem Ende dann der Super-Gau. Nach Handspiel von Sattlberger gab es Elfmeter für Fiorentina. Gonzales knallte den Ball sicher ins Netz - 2:0 (90.)! Das war‘s. Rapid verpasst die Gruppenphase der European Conference League.