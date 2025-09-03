1.100 Transfers: Sommer-Wechselperiode bricht alle Rekorde

Die Fußball-Clubs haben in der Sommer-Transferperiode mit 8,36 Milliarden Euro einen neuen Ausgaben-Rekord aufgestellt. Die englische Premier League investierte mit 2,73 Milliarden am meisten, deutsche Vereine liegen auf Platz zwei. Auch im Frauenfußball wurden Rekorde gebrochen.

Laut dem aktuellen FIFA-Transferbericht investierten Clubs im Männerfußball 9,76 Milliarden US-Dollar (8,36 Milliarden Euro) in der Sommer-Transferperiode. Dies bedeutet einen Anstieg von mehr als 50 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode und einen neuen Rekord. Fast 12.000 Transfers wurden getätigt.

Englische Dominanz bei Ausgaben

Die englischen Clubs sind mit 3,19 Milliarden US-Dollar (2,73 Milliarden Euro) klarer Spitzenreiter bei den Transferausgaben. Deutsche Vereine folgen auf Platz zwei mit 980 Millionen US-Dollar (839 Millionen Euro) vor Italien mit 950 Millionen US-Dollar (814 Millionen Euro).

Frauenfußball stellt Rekorde auf

Im Frauenfußball wurden mehr als 1.100 Transfers getätigt und 12,3 Millionen US-Dollar (10,54 Millionen Euro) ausgegeben. Deutschland belegt bei den Ausgaben Platz drei hinter USA und England, bei den Einnahmen sogar den ersten Rang vor Spanien.

FIFA bestätigt Boom

"Der Transfermarkt sowohl im Männer- als auch im Frauenfußball boomt", erklärte FIFA-Rechtsdirektor Emilio García Silvero. Die Ergebnisse belegen die zunehmende internationale Spielermobilität und das Wachstum des globalen Transfersystems.