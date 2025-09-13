Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. David Alaba
David Alaba
© Getty

ÖFB-Kapitän

David Alaba (33): Neue Wende bei Real Madrid

13.09.25, 09:28
Bekommt der ÖFB-Kapitän endlich seine Chance unter Xabi Alonso. 

David Alaba wartet weiterhin auf seinen ersten Einsatz in dieser Saison bei Real Madrid. Obwohl der ÖFB-Kapitän nach seiner langen Verletzungspause wieder fit ist, gehört der 33-Jährige unter Neo-Trainer Xabi Alonso nicht mehr zur ersten Garnitur. Wie berichtet, wollten die Königlichen den Österreicher sogar im Sommer bereits abgeben.

Nun könnte sich für Alaba aber eine neue Chance auftun. Antonio Rüdiger hat sich schwer am Oberschenkel verletzt und dürfte rund drei Monate ausfallen. Damit hat Real nur mehr vier Innenverteidiger zur Verfügung. Dean Huijsen und Eder Militao scheinen derzeit gesetzt zu sein, dahinter warten Raul Asencio und eben David Alaba auf ihre Chance.

Gut möglich, dass Xabi Alonso aufgrund des dichten Programms auch in der Innenverteidigung rotieren wird. So könnte Alaba etwa in der Champions League (Real startet am Dienstag gegen Marseille) zum Einsatz kommen.

