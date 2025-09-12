Alles zu oe24VIP
© Getty

La Liga

Real Madrid sucht bei Real Sociedad vierten Sieg in Folge

12.09.25, 13:25
Teilen

La Liga-Spitzenreiter Real Madrid trifft am Samstag auf Real Sociedad. David Alaba kehrte nach 385-tägiger Verletzungspause zurück, sein Einsatz bei Madrid bleibt aber fraglich. Die Königlichen sind mit drei Siegen ideal gestartet, während die Basken mit nur zwei Punkten auf Platz 16 liegen.

Real Madrid reist am Samstag (16.15 Uhr/live DAZN & Sport24-Liveticker) als Tabellenführer mit neun Punkten aus drei Spielen zum Auswärtsspiel bei Real Sociedad. Die Königlichen gewannen bisher gegen Osasuna, Real Oviedo und Mallorca und kassierten dabei nur ein Gegentor.

Alaba nach langer Verletzung zurück

David Alaba feierte nach 385 Tagen Verletzungspause sein Comeback in der österreichischen Nationalmannschaft. Trotz der starken Leistungen in den Länderspielen ist Alabas Einsatz gegen Real Sociedad fraglich. Der Team-Kapitän hatte nach seinem Kreuzbandriss 73 Spiele für Verein und Nationalteam verpasst.

Real Sociedad kämpft mit schwachem Saisonstart

Die Basken belegten in der Vorsaison nur Platz 11 und starteten auch in diese Spielzeit mit nur zwei Punkten aus drei Partien. Nach zwei Unentschieden folgte eine 1:0-Niederlage gegen Real Oviedo.

