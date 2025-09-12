Alles zu oe24VIP
Real Madrid
© Getty

Spanier melden

David Alaba lehnte Mega-Abfindung bei Real ab

12.09.25, 07:15
Die Königlichen sollen Alaba 11 Millionen Euro angeboten haben, um seinen Vertrag vorzeitig zu beenden. 

Die Transfer-Saga um David Alaba geht in die nächste Runde. Wie berichtet, wollte Real Madrid den Österreicher schon im Sommer abgeben. Wie DefensaCentral berichtet, boten die Königlichen dem 33-Jährigen sogar eine Abfindung für eine vorzeitige Vertragsauflösung an, um damit die Gehaltskosten zu senken.

Mega-Angebot

Konkret war Real laut Bericht dazu bereit, Alaba das halbe Jahresgehalt auszuzahlen – das sind etwa 11 Millionen Euro. Der ÖFB-Kapitän hätte zudem ablösefrei wechseln können.

David Alaba
© Getty

Alaba lehnte das Millionen-Angebot allerdings ab und will weiter bei Real bleiben. Der ÖFB-Kapitän wartet unter Neo-Trainer Xabi Alonso weiterhin auf seine Chance. Bisher kam der Österreicher in dieser Saison zu keinem einzigen Einsatz, beim Nationalteam präsentierte sich Alaba in der WM-Quali bereits wieder in guter Form.

Alaba Xabi Alonso
© Getty

Fix scheint jedoch, dass Alabas Zeit bei den Königlichen dem Ende zugeht. Der Vertrag des Österreichers läuft nach dieser Saison aus, eine Verlängerung scheint derzeit äußerst unwahrscheinlich.

