David Alaba lehnte Mega-Abfindung bei Real ab

Die Königlichen sollen Alaba 11 Millionen Euro angeboten haben, um seinen Vertrag vorzeitig zu beenden.
Die Transfer-Saga um David Alaba geht in die nächste Runde. Wie berichtet, wollte Real Madrid den Österreicher schon im Sommer abgeben. Wie DefensaCentral berichtet, boten die Königlichen dem 33-Jährigen sogar eine Abfindung für eine vorzeitige Vertragsauflösung an, um damit die Gehaltskosten zu senken.
Mega-Angebot
Konkret war Real laut Bericht dazu bereit, Alaba das halbe Jahresgehalt auszuzahlen – das sind etwa 11 Millionen Euro. Der ÖFB-Kapitän hätte zudem ablösefrei wechseln können.
Alaba lehnte das Millionen-Angebot allerdings ab und will weiter bei Real bleiben. Der ÖFB-Kapitän wartet unter Neo-Trainer Xabi Alonso weiterhin auf seine Chance. Bisher kam der Österreicher in dieser Saison zu keinem einzigen Einsatz, beim Nationalteam präsentierte sich Alaba in der WM-Quali bereits wieder in guter Form.
Fix scheint jedoch, dass Alabas Zeit bei den Königlichen dem Ende zugeht. Der Vertrag des Österreichers läuft nach dieser Saison aus, eine Verlängerung scheint derzeit äußerst unwahrscheinlich.