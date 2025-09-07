Paukenschlag: Real Madrid trifft Alaba-Entscheidung

Seit Monaten wird über die Zukunft von David Alaba bei den Königlichen diskutiert. Nun scheint Real Madrid eine wichtige Entscheidung getroffen zu haben.

Real Madrid plant derzeit einen riesigen Umbruch für ihre Defensive. Dabei soll vor allem die Innenverteidigung verjüngt werden, so mehrere spanische Medien. Davon könnten zwei prominente Spieler betroffen sein: David Alaba und Antonio Rüdiger.

Laut dem spanischen Journalisten José Félix Díaz, der unter anderem für die Real-nahe Sportzeitung "Marca" berichtet, planen die Königlichen, die am Saisonende auslaufenden Verträge der beiden nicht mehr zu verlängern.

Keine einzige Minute bisher gespielt

Schon in diesem Sommer verstärkte Real Madrid ihre Verteidigung mit über 150 Millionen Euro an Investitionen. Auch für 2026 plant der La-Liga-Klub weitere Transfers für die Defensive. Dafür müssen die beiden Stars weichen.

ÖFB-Kapitän David Alaba spielt seit längerer Zeit keine große Rolle bei den Los Blancos. Er wurde immer wieder von schweren Verletzungen geplagt. In dieser Saison stand der Ex-Bayern-Spieler noch keine einzige Minute für Real Madrid auf dem Rasen.

DFB-Star ohne Stammplatzgarantie

Nach Alaba muss jetzt auch Antonio Rüdiger um seinen Stammplatz zittern. Unter dem neuen Coach Xabi Alonso kam der DFB-Star nur in einem von drei Ligaspielen zum Einsatz. Am ersten Spieltag war er rot gesperrt. Danach spielte Rüdiger durch und im letzten Spiel vor der Länderspielpause saß der Deutsche die kompletten 90 Minuten auf der Bank.