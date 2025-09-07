Alles zu oe24VIP
Zinedine Zidane
© Getty

"Bomben-Nachricht"

Sensation-Gerücht um Zinedine Zidane (53)

07.09.25, 08:03
Teilen

Zeitung berichtet über eine "Bomben-Nachricht", Gespräche sollen bereits laufen. 

Zinedine Zidane holte mit Real gleich drei Mal die Champions-League, seit mittlerweile vier Jahren ist der Franzose nun aber ohne Job. Während viele Experten erwarten, Zizou könnte nach der WM die französische Nationalmannschaft übernehmen, wird der 53-Jährige nun mit einer Vereinsmannschaft in Verbindung gebracht.

"Bomben-Nachricht"

Die türkische Tageszeitung „Sabah“ schreibt von einer „Bomben-Nachricht“ und bringt Zidane dabei mit Fenerbahçe in Verbindung. Beim Istanbuler Kult-Klub wurde gerade erst José Mourinho gefeuert, nun sind die Bosse auf der Suche nach einem neuen Star-Trainer.
Dem Bericht zufolge soll es bereits Gespräche mit Zidane gegeben haben – der Franzose soll sogar Interesse am Job signalisiert haben. Nun soll es intensive Verhandlungen über Gehalt und Laufzeit geben.

Ob am Gerücht etwas dran ist, darf allerdings bezweifelt werden. Zidane wurde in den letzten Jahren mit zahlreichen Top-Klubs in Verbindung gebracht, bisher hat der Franzose aber stets abgelehnt. Der 53-Jährige hat auch stets betont, dass er französischer Nationaltrainer werden will. Dieser Traum könnte nach der WM 2026 und dem Rücktritt von Didier Deschamps in Erfüllung gehen.

