Ex-Kumpel Boateng bietet sich als Alaba-Ersatz an

Mit David Alaba droht der ÖFB-Stammspieler im für die anstehenden Spiele in der EM-Qualifikation auszufallen. Gewissheit soll es am Freitag geben. Kumpel Jerome Boateng bot sich bei Real Madrid bereits als Alaba-Ersatz an und griff dabei sogar selbst zum Telefon.

Auf der Pressekonferenz am Mittwochabend bestätigte Real-Coach Carlo Ancelotti bereits, dass Alaba am Samstag (18.30 Uhr) beim Spitzenduell gegen Tabellenführer Girona ausfallen wird: „David Alaba hatte ein Problem im Adduktoren-Bereich, wegen dem er am Samstag nicht dabei sein wird.“ Gilt der Ausfall aber auch für das wichtige EM-Qualifikationsspiel am 13. Oktober gegen Belgien (20.45 Uhr). Im Laufe des Tages soll eine MRI-Untersuchung für Gewissheit sorgen. Für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick wäre ein Alaba-Ausfall der nächste Nackenschlag: Denn mit Marko Arnautovic, Stefan Posch, Michael Gregoritsch und Philipp Mwene sind schon vier Stars für das EM-Quali-Spiel gegen Belgien fraglich bzw. fallen fix aus. Die Hoffnungen liegen jetzt auf Dortmund-Kicker Marcel Sabitzer. Gegen Hoffenheim ist der Mittelfeld-Akteur nicht dabei, aber nächste Woche soll er wieder ins Training einsteigen, wie BVB-Coach Edin Terzic verriet. Dann werde man sehen „für wie viel es reicht“, verriet der BVB-Coach. Boateng bietet sich als Alaba-Ersatz an Unterdessen griff Albas Ex-Bayern-Kumpel Jerome Boateng zum Telefon. Laut katalanische Online-Zeitung El Nacional habe sich als Ersatz für David ins Gespräch gebracht. Der Ex-Weltmeister von 2014 ist momentan arbeitslos und auf Vereinssuche, da sein Vertrag beim französischen Erstligisten Olympique Lyon ausgelaufen ist. Demnach wäre der 35-Jährige ein echtes Schnäppchen und würde sogar für ein Mini-Gehalt bei den "Königlichen" den Abwehr-Chef machen. Boateng kennt Real-Trainer Carlo Ancelotti aus der gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern. © getty Befreundet: Boateng & Alaba nach dem Königsklassen-Triumph 2020 mit Bayern München gegen Paris St.Germain. ×