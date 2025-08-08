Real-Hammer: Alaba bekommt Modric-Rolle

Bevor Real Madrid am kommenden Dienstag (19 Uhr) beim heimischen Bundesligisten WSG Tirol gastiert, absolvierten die Königlichen am Freitag ein weiteres Testspiel – hinter verschlossenen Türen gegen CD Leganés. Mit dabei: David Alaba, allerdings in einer völlig neuen Rolle

Statt eines regulären Trainings stand für Real Madrid am Freitag ein geheimes Testspiel gegen den spanischen Zweitligisten CD Leganés auf dem Programm. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso, der die Partie vor allem nutzte, um zu rotieren, gewann mit 4:1. Über den Verlauf des Spiels ist nur wenig bekannt, da Kameras und Journalisten strikt verboten waren.

Alaba auf seiner Wunschposition

Dennoch kam ein interessanter Fakt ans Licht: Laut Real-Experte Rodra setzte Alonso auch David Alaba ein – jedoch nicht wie gewohnt in der Innenverteidigung, sondern im Mittelfeld. Eine Position, die sich der ÖFB-Kapitän schon lange wünschte, die er jedoch lediglich zu Hoffenheimer Zeiten regelmäßig bekleidete.

Bei den Königlichen waren diese Positionen bislang fest an Luka Modrić und Jude Bellingham vergeben. Doch der Kroate verließ Madrid im Sommer ablösefrei in Richtung AC Mailand, während Bellingham sich nach der Klub-WM einer Schulteroperation unterziehen musste. Diese hatte ihm bereits in der vergangenen Saison immer wieder Probleme bereitet, nun fällt er monatelang aus.

Platz Fünf in der Defensiv-Hierachie

Die Chance für Alaba? In der Innenverteidigung ist er hinter Éder Militão, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen und Raúl Asencio mittlerweile nur noch die Nummer fünf in der Hierarchie. Zudem ist bekannt, dass Real Madrid durchaus bereit wäre, den Wiener – aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit und seines hohen Gehalts von 22,5 Millionen Euro – ein Jahr vor Vertragsende ziehen zu lassen. Alaba selbst denkt jedoch nicht an einen Abschied und will sich wieder ganz nach oben kämpfen.

Ob die neue Rolle im Mittelfeld nur ein einmaliger Versuch in der Vorsaison war oder der Beginn einer dauerhaften Umstellung, wird sich noch zeigen – vielleicht schon am Dienstag beim Testkracher in Innsbruck gegen WSG Tirol.