Real-Test in Tirol ausverkauft – aber Fan-Ärger über Preise

Der Champions-League-Rekordsieger aus Spanien, der erstmals seit 2021 in Österreich zu Gast ist, absolviert ein Testspiel gegen WSG Tirol. Der Ticketverkauf dafür startete am Dienstagmittag und verzeichnete regen Andrang.

Nach nur 40 Minuten war der Test trotz saftiger Ticketpreise ausverkauft. Die billigsten Karten waren für stolze 65 Euro zu haben – wohlgemerkt für ein Testspiel. Davon ließen sich allerdings 16.000 Real-Fans nicht abhalten und griffen zu.

Am Tivoli werden dabei nicht nur Top-Stars wie Mbappé, Bellingham und Alexander-Arnold zu sehen sein, sondern wohl auch David Alaba. Der Österreicher konnte am Montag wieder am Training teilnehmen,