Spanier melden spektakuläre Alaba-Wende bei Real

Damit hat der ÖFB-Kapitän sogar Neo-Trainer Xabi Alonso überrascht.

Eigentlich wollte Real Madrid Österreichs Fußball-Star David Alaba unbedingt bereits im Sommer abgeben. Der 33-Jährige entschied sich allerdings gegen einen Wechsel und möchte sich unbedingt noch einmal in Madrid beweisen.

Die ersten Tage im Training zeigen nun, dass Alaba es ernst meint. Wie das Portal „fichajes.net“ berichtet, gehört der ÖFB-Kapitän zu „den großen Überraschungen“ der ersten Einheiten. Der 33-Jährige ist nach seiner Verletzung wieder fit und voller Energie. Der Top-Zustand des Österreichers habe dabei sogar Neo-Trainer Xabi Alonso „überrascht“.

© Getty

Alaba sei „von einem Spieler mit ungewisser Zukunft zu einer wichtigen Säule in der neuen taktischen Struktur des Teams geworden“, berichtet das Portal weiter. Xabi schätzt vor allem seine Fähigkeiten im Spielaufbau und seine Zuverlässigkeit. Es deute nun alles darauf hin, dass der Österreicher bei Real wieder eine wichtige Rolle spielt.