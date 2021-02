Transfer-Poker: 110-Millionen-Angebot für David Alaba

Superstar David Alaba verlässt den FC Bayern. Nun winkt dem ÖFB-Star ein Mega-Angebot.

Seit Dienstag ist es offiziell: Nach über 13 Jahren im Trikot des FC Bayern wird David Alaba den deutschen Rekordmeister am Saisonende verlassen. "Das war keine leichte Entscheidung, der Verein liegt mir sehr am Herzen. Ich möchte nach der Saison aus meiner Komfortzone rauskommen und den nächsten Schritt machen", sagte der ÖFB- Superstar. Zu welchem Verein der 28-Jährige wechseln wird, ist noch offen. Er sagt: "Die Entscheidung habe ich noch nicht getroffen, wo die Reise hingeht." Interessenten gibt es genügend. "Es ist kein Geheimnis, dass mein Management mit den Vereinen im Austausch ist. Der Rest wird sich in der Zukunft entscheiden", sagt Alaba.

Alaba winken 11 Mio. Euro Jahresgehalt

Doch Real Madrid dürfte in der Pole-Position sein. Die spanische Zeitung As berichtet, dass die Königlichen bereit wären, einen Fünf-Jahres-Vertrag mit einem Bruttogehalt von 110 Millionen Euro (Jahresgehalt von 11 Millionen Euro netto) zu bieten.

26 Titel mit den Bayern