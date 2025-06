Italien-Comeback von Immobile: profitiert Arnautović?

Ciro Immobile (35) soll vor einer Rückkehr in die Serie-A stehen: Bologna soll Interesse zeigen. Dadurch könnte der Weg für Arnautović (36) zu Beşiktaş frei werden.

Ciro Immobile (34) könnte schon bald wieder in Italien auf Torejagd gehen. Der Lazio-Rekordtorschütze, der im Vorjahr zu Beşiktaş Istanbul wechselte, wird derzeit intensiv mit einem Wechsel zu Bologna in Verbindung gebracht. Auch AC-Milan soll ein Auge auf den Angreifer geworfen haben.

Weg frei für Arnautović?

Sollte Immobile tatsächlich zurück in die Heimat kehren, hätte Beşiktaş wieder Bedarf im Sturmzentrum. In der Gerüchteküche taucht prompt ein Name auf: Marko Arnautović!

Der ÖFB-Routinier, dessen Vertrag bei Inter-Mailand mit Ende-Juni ausläuft, ist nach wie vor heiß begehrt. Für die "schwarzen Adler" wäre der 36-Jährige ein logischer Ersatz, wenn da nicht eine klare Ansage aus Istanbul gekommen wäre.

Beşiktaş-Präsident sendet Alters-Warnung

Laut türkischen Medien betonte der Klubpräsident Serdar Adalı (61) zuletzt, dass man aktuell keine Spieler verpflichten möchte, die über 30 Jahre alt sind. Doch der ÖFB-Teamkapitän wäre ablösefrei zu haben.

Damit könnte Arnautović durchaus ins Anforderungsprofil der Istanbuler passen, trotz Altersgrenze.

Ungewisse Zukunft für beide Routiniers

Während sich Immobile nach nur einem Jahr Türkei offenbar wieder nach Italien sehnt, sucht Arnautović noch einen neuen Verein für die kommende Saison.

Der Stürmer kam in der abgelaufenen Spielzeit bei Inter zumeist nur als Joker zum Einsatz und würde sich über eine Rolle mit mehr Spielzeit sicher freuen, etwa in Istanbul?

Brisant: Marko Arnautović wäre nicht der erste Arnautović bei Beşiktaş! Bereits in der Saison 1983/84 lief ein gewisser Zlatan Arnautović für den Istanbuler Traditionsklub auf. Kommt es nun über 40 Jahre später zur kuriosen Namens-Rückkehr?