Badehose bitte nicht vergessen!

oe24-Insider Frenkie Schinkels über das packende Bundesliga-Finale.

In Klagenfurt soll sich also für die Hütteldorfer der Kreis schließen. Im jenen Stadion, wo man am 30. April das Cup-Finale gegen Sturm verloren hat, wollen die Rapidler den vierten Platz fixieren – und danach mit dem Fans feiern.

Okay, aber was eigentlich? Dass es eine Woche länger Urlaub gibt? Dass Rapid die Nummer 4 in Österreich ist. Sorry: Aber für einen heimischen Rekordmeister ist das zu wenig.

Ohne Lebensversicherung Guido Burgstaller und den Punkteabzug der Wiener Austria würde der Blick aktuell sowieso in Richtung Qualifikationsgruppe gehen.

Das einzige was zählt, sind Titel

Stattdessen können Burgstaller & Co. die grün-weiße Badehose mitnehmen und nach dem letzten Saisonspiel vor Freude in den Wörthersee springen. Aber es wäre an der Zeit, dass sich Rapid mit der Teilnahme für die dritte Qualifikationsrunde der Conference League nicht mehr zufrieden gibt.

Diese Minimalziele helfen auf Dauer keinem weiter. Das einzige was am Ende einer langen Fußball-Saison zählt, sind Titel.