© APA/TOBIAS STEINMAURER (Symbolbild)

In Klinik gebracht

Bengalo-Horror bei Fanmarsch: 15-Jähriger im Nacken verbrannt

28.09.25, 16:08
Der 15-jährige Fan erlitt eine handflächengroße Verbrennung im Nacken, wie "OÖN" berichtet.

Oberösterreich. Beim Fanmarsch vor dem Linzer Derby vergangene Woche kam zu einem gefährlichen Zwischenfall: Ein 15-jähriger LASK-Fan wurde von einem brennenden Bengalo am Nacken erwischt – und trug eine schwere Verbrennung davon. Ein Unbekannter mit Sturmmaske hatte die illegale Fackel direkt hinter ihm gezündet, berichtet die Mutter des 15-Jährigen gegenüber den "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN).

Der Jugendliche habe sofort die Hitze bemerkt, versuchte die glühenden Teile abzuwischen und sei schließlich von dem Vorfallsort "geflüchtet" als er gemerkt habe, dass das nichts nütze, erzählt die Mutter weiter. Ihr Sohn suchte gemeinsam mit einem Freund eine Rettungsstation auf. Dort wurde er versorgt und danach ins Linzer KUK gebracht. Die Diagnose: eine handflächengroße Brandwunde.

Großes Unverständnis bei der Mutter des Verletzten

Bei der Polizei wurde eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen Unbekannt eingebracht, heißt es in dem Medienbericht. Für die Mutter des Verletzten ist klar: Es war wohl ein Unfall – doch ihr Unverständnis ist groß. Sie fragt sich, warum Bengalos bei Fanmärschen immer noch so ein Problem sind und dieses nicht unter Kontrolle gebracht werde. Ihren Sohn wird sie jedenfalls nicht mehr auf solche Märsche lassen. Das tue ihr für ihren Sohn leid, aber sie habe als Mutter zu viele Sorgen. Ins Stadion dürfe er weiterhin.

Pyrotechnik bei Sportveranstaltungen ist in Österreich verboten – auch bei Fanmärschen. Dennoch kommt es laut Polizei immer wieder zu gefährlichen Vorfällen – mit hoher Dunkelziffer. Bengalos seien "wahnsinnig heiß und brandgefährlich", warnt der Leiter der szenekundigen Beamten (SKB) der Landespolizeidirektion Oberösterreich, Johannes Prager gegenüber der "OÖN". Besonders in dicht gedrängten Menschenmengen. "Wenn da jemand etwas zündet, ist das nicht ungefährlich, weil schon beim Anzünden etwas wegspritzen kann", erklärt Prager.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

