Emotionaler Ausklang für Völler
Emotionaler Ausklang

Völler hört auf! DFB-Legende verlässt Verband 2028

28.09.25, 08:44 | Aktualisiert: 28.09.25, 13:23
Rudi Völler hört 2028 als Sportdirektor des DFB auf. Der 65-Jährige wird seinen Vertrag nicht mehr verlängern. "Ich hatte eine lange Karriere, ich kann loslassen", sagte die Fußball-Legende.

Rudi Völler wird seinen nach der EM 2028 auslaufenden Vertrag als Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes nicht verlängern. "Ich habe schon zweimal verlängert. Nach dem Sommer 2028 ist wirklich Schluss", sagte der 65-Jährige im "Stern"-Interview. Völler hatte das Amt Anfang 2023 übernommen.

"Fußball bleibt zu Hause wichtig"

Der Weltmeister von 1990 betonte: "Ich hatte eine lange Karriere, ich kann loslassen. Fußball wird bei mir zu Hause trotzdem immer eine Rolle spielen." Als Teamchef hatte Völler die DFB-Auswahl bei der WM 2002 bis ins Finale geführt.

Lob für Nagelsmann

Trotz holprigem WM-Qualifikationsstart äußerte sich Völler lobend über Bundestrainer Julian Nagelsmann: "Wir können froh sein, dass Julian unser Bundestrainer ist. Ihn für das Amt gewonnen zu haben, ist das Beste, was mir in den letzten Jahren beim DFB gelungen ist."

Wiedersehen der WM-Helden

Völler kündigte ein Treffen der Weltmeister-Mannschaft von 1990 an. Nicht mehr dabei sind die verstorbenen Andreas Brehme und Frank Mill. "Auch Angehörige der Verstorbenen werden dabei sein. Wir werden uns an sie erinnern."

