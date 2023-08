Bullen bitten Inter Mailand zum Showdown

Real Madrid, Chelsea, zweimal Liverpool, der FC Barcelona, Atletico Madrid und jetzt Inter Mailand: Für Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg setzt sich am Mittwoch (19.00 Uhr/live ServusTV) die Serie von Sommer-Testspielen gegen europäische Fußball-Großclubs in Wals-Siezenheim fort.

Während die Salzburger mit drei Pflichtspielsiegen makellos in die neue Saison gestartet sind, befindet sich der italienische Champions-League-Finalist noch im Finish der Sommer-Vorbereitung. Die Serie A startet erst am 19. August, Inter hat zum Auftakt ein Heimspiel gegen Monza. Für Salzburg ist es eine Möglichkeit weiteres Selbstvertrauen vor der Liga-Heimpartie am Sonntag gegen die Wiener Austria zu tanken. Mit einem 2:0 in Altach und 3:0 gegen WSG Tirol am Sonntag sowie der zuvor gemeisterten Pflichtaufgabe in der 1. ÖFB-Cup-Runde ist es bei den "Bullen" trotz des nicht geplanten Wechsels auf der Trainerbank von Matthias Jaissle auf Gerhard Struber absolut nach Wunsch gelaufen.

Gut möglich ist es, dass es auch gegen Inter in dieser Tonart weitergeht. Mit Barcelona (2:1), Atletico (1:0/jeweils 2021) und Liverpool (1:0/2022) konnten die jüngsten drei Prestige-Testvergleiche in der Red Bull Arena mit europäischen Topvereinen gewonnen werden. Zuvor hatte es gegen Liverpool 2020 ein Remis (2:2) gegeben, nachdem es am Anfang des hochkarätigen Reigens Niederlagen gegen Real (0:1) und Chelsea (3:5/jeweils 2019) gesetzt hatte.

"Es ist zwar nur ein Test, aber gegen einen hochklassigen Gegner, der uns sicher alles abverlangen wird. Für mich ist das eine sehr gute Gelegenheit, meine Spieler erstmals bei einem Vergleich auf derart hohem Niveau zu sehen und mir einen Eindruck machen zu können", sagte Struber. "Möglichst viele" Spieler sollen Einsatzminuten sammeln. Jene Akteure, die vergangenes Jahr im Dezember im Rahmen eines Kurz-Trainingslagers der Salzburger auf Malta in einem Test gegen Inter 0:4 verloren hatten, bekommen die Möglichkeit es diesmal besser zu machen. Das Interesse an der Partie ist groß, knapp 20.000 Tickets wurden bisher verkauft.