Bullen-Hammer fix! Löw wird Rose-Nachfolger

Nach dem Aus von Marco Rose werden in Leizpig mehrere Namen als mögliche Nachfolger gehandelt bereits am Sonntag legten sich die Verantwortlichen auf den Nachfolger mit klingendem Namen fest.

Die Ära Marco Rose ist in Leipzig Geschichte. Am Sonntag zog der Verein die Reißleine und stellte den ehemaligen Salzburg-Coach frei. In den deutschen Medien überschlagen sich nun die Gerüchte, wer die Nachfolge antrten soll und die Bullen wieder auf Kurs bringen soll.

Wenige Stunden nachdem Rose entlassen wurde, präsentierten die Leipziger auch schon den Nachfolger. Bis zum Saisonende übernimmt Zsolt Löw, der die Bullen in die Champions League führen soll. Sein Co-Trainer wird Peter Krawietz.

Löw arbeitete zuletzt im Team von Red Bulls "Head of Global Soccer" Jürgen Klopp, bei den Leipzigern war er bereits von 2015 bis 2018 als Assistent von Ralph Hasenhüttl und Ralf Rangnick tätig. Davor war er im Red-Bull-Cosmos auch bereits Co-Trainer beim FC Liefering und unter Adi Hütter beim damaligen Meister Salzburg.